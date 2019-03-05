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İdlib’te eğitim durdu! Esed 80 bin talebeyi okulundan etti

Suriye’deki katil rejim, halkını bombalamaktan ve hayatlarını zindana çevirmekten vazgeçmiyor... İdlib çatışmasızlık bölgesine ocak ayından beri aralıksız bomba yağdıran Esed ve İranlı teröristler, 334 okul ve dershanede eğitimin durmasına sebep oldu. 7 öğrenci hayatını kaybetti, 80 bin talebe de eğitimden uzak kaldı.

05 Mart 2019 Salı 09:35

Beşşar Esed ve destekçisi teröristler, Suriyeli sivilleri hedef almayı sürdürüyor... Suriye’deki rejim ve İranlı terörist grupların, “İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi” içindeki sivil yerleşimlere saldırıları sebebiyle 80 bin öğrencinin eğitim aldığı 334 okul kapatıldı. İdlib Eğitim Müdürlüğü Sözcüsü Mustafa Hac Ali, İdlib’de Esed rejiminin saldırıları dolayısıyla okulların geçici süreyle kapatıldığını söyledi.

İdlib’in güneyindeki sivil yerleşimlerde bulunan 334 okul ve dershanede eğitime ara verildiğini belirten Hac Ali, saldırıların yoğunlaştığı bölgelerde 80 bin öğrencinin eğitim alamadığını ifade etti. Hac Ali, “Esed rejiminin barbarca saldırılarını sürdüğü Han Şeyhun, Marratinuman ve Serakib gibi ilçelerde eğitim öğretim askıya alındı. Bu saldırılardan dolayı bazı yerleşimlerde 10 gün, diğer bölgelerde bir ay eğitime ara verildi. Şu ana kadar saldırılarda 7 öğrenci öldü, 40 öğrenci yaralandı” diye konuştu.

Arkadaşım saldırıda öldü

Esed’in bombalarından dolayı ailesiyle Han Şeyhun ilçesini terk ederek Türkiye sınırındaki kamplara gelen 5. sınıf öğrencisi Firas Abbas, “Artık okula gidemiyoruz. Saldırılardan kaçtık. Defter, kalem ve çantalarımı da evimizde bıraktık” diye konuştu. 7. sınıf öğrencisi Muhammed Tahsin de “Okula gidemiyoruz. Çünkü sürekli saldırılar oluyor. Herkes göç etti. Bir arkadaşım saldırılarda öldü” dedi.

2 ayda 105 sivili katlettiler

Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların, Soçi mutabakatını ihlal ederek, “İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi” içinde yer alan ilçedeki sivil yerleşimlere bu yıl başından itibaren düzenledikleri hava ve kara saldırılarında en az 105 sivil hayatını kaybetti, 300’den fazla sivil yaralandı. Türkiye ile Rusya arasında İdlib’deki ateşkesi korumak için imzalanan mutabakattan bu yana ise 25 binden fazla aile evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Han Şeyhun’da 9 okul ve 3 cami bombalandı

Sivil Savunma kaynaklarından alınan bilgiye göre, Esed rejimi ve İranlı teröristler, şubat ayında İdlib’e bin 797 top ve roket ile 67 hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda 28’i çocuk, 22’si kadın 72 sivil hayatını kaybederken, 48’i çocuk ve 32’si kadın 186 sivil yaralandı. Han Şeyhun ilçesinde iki fırın hizmet dışı kaldı, 9 okul ve 3 cami hasar gördü.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 09:35
  1. Beşşar Esed
  2. İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi
  3. İranlı terörist gruplar
  4. İdlib Eğitim Müdürlüğü Sözcüsü Mustafa Hac Ali
  5. Esed rejimi
  6. İdlib
  7. Han Şeyhun
  8. Firas Abbas
  9. Muhammed Tahsin
  10. Soçi mutabakatı
  11. hava ve kara saldırıları
  12. Sivil Savunma kaynakları

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