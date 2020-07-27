  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

İdlibli ampute futbolculardan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasına destek

Ummeye Ampute Futbol Takımı'nın Antrenörü Muhammed Şeyh: - "Ayasofya-i Kebir Camii'nin açılışı, Müslümanların zaferi demektir. Bu zafer, Türk halkına kutlu olsun. Allah bize orada namaz kılmayı nasip etsin"

Yeniakit Publisher
2020-07-27 13:39:26 -
İdlibli ampute futbolculardan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasına destek

İDLİB (AA) - Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde ampute futbolcular, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasını desteklemek amacıyla futbol maçı organize etti.

Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarında uzuvlarını kaybeden ampute futbolcular, organize ettikleri maç öncesi "Ayasofya'nın yeniden Müslümanlara dönüp ibadete açıldığı için mutluyuz.", "Ayasofya'nın eski haline dönmesi gibi biz de şehirlerimize ve mescitlerimize döneceğiz." yazılı pankart açtı.

- "Tek isteğimiz, Ayasofya-i Kebir Camii'nde namaz kılmak"

Ummeye Ampute Futbol Takımı'nın Antrenörü Muhammed Şeyh, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ayasofya'nın ibadete açılması dolayısıyla büyük sevinç duyduklarını söyledi.

Şeyh, "Ayasofya-i Kebir Camii'nin açılışı, Müslümanların zaferi demektir. Bu zafer, Türk halkına kutlu olsun. Allah bize orada namaz kılmayı nasip etsin." dedi.

Futbolcu Muhammed Osman da Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılması dolayısıyla gurur duyduğunu söyledi.

Esed rejiminin 3 yıl önceki saldırısında ayağını kaybeden Osman, "Ayasofya’nın açılışı, Müslümanlar için büyük gururdur. Tek isteğimiz, Ayasofya-i Kebir Camii'sini ziyaret etmek ve orada namaz kılmak." ifadesini kullandı.

Bir diğer futbolcu Heysem El Zeer, "Ayasofya-i Kebir Camii'nin açılışı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Müslümanlara verdiği önemi gösteriyor. Bu açılış, Müslümanların fethini simgeliyor." diye konuştu.

El Zeer, Türk yetkililerinden Ayasofya için davet beklediklerini de kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Ford Fiesta
Satılık 2014 model Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı