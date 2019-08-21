İdlib'e Esed rejimi ve Rus hava saldırıları sürüyor

İDLİB (AA) - Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve Rusya'ya ait savaş uçaklarının İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırlarındaki yerleşimlere düzenlediği yoğun hava saldırılarında 5 sivil hayatını kaybetti, en az 10 sivil yaralandı.

Rejim ve destekçileri, İdlib'in Maaretinuman ve Serakib ilçesine, Temaniye beldesi, Beşiriyye, Tuh, Tel Mennis ve Maarşimarin köylerine, Hama'nın Morik ilçesinin çevresine hava saldırısı düzenledi.

İdlib Sivil Savunması (Beyaz Baretliler) kaynaklarından edinilen bilgiye göre, gece geç saatlerden bu yana düzenlenen hava saldırılarında Beşiriyye köyünde 2, Tuh'ta 1, Maarşimarin'de 1 sivil ve Tel Mennis'te 1 sağlık çalışanı olmak üzere toplam 5 kişi yaşamını yitirdi, en az 10 sivil yaralandı.

Rus savaş uçaklarının hedef aldığı Tel Mennis'teki Rahmet Hastanesi de hizmet dışı kaldı.

Muhaliflere ait uçak gözlem evi, Tuh ve Tel Mennis'i vuran uçakların Rusya'ya ait olduğunu duyurdu.

- İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durum

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili, neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi olarak biliniyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı.

Rejim güçleri, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Rusya'nın Soçi kentinde imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Suriye'de Esed rejimi güçleri ve Rusya'nın 26 Nisan-19 Ağustos tarihlerinde İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne saldırılarında en az 843 sivilin öldüğünü duyurmuştu.