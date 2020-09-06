İdlib'den acı haber

Suriye'nin İdlib bölgesinde teröristlerin yaptığı alçak saldırıdan şehit haberi geldi.

MSB'den açıklama geldi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'de teröristlerin silahlı saldırısı sonucu yaralanan bir askerin şehit olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamada, bugün teröristler tarafından silahlı saldırı yapıldığı, bu saldırı sonucunda yaralanan bir askerin hastaneye sevk edildiği, fakat bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu bildirildi.

Açıklamada, şehide Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dilendi.

Bakan Akar mesaj yayımladı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da şehit Piyade Uzman Onbaşı Serdar Aslan için yayımladığı mesajda, kahraman şehide şahsı ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır diledi.