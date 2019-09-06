İdlib'deki protestolar sürüyor İdlib'deki Esed rejimi ve Rusya'nın bombardımanları nedeniyle yerinden edilen sivillerin bir araya gelerek başlattıkları protestolar devam ediyor.

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilindeki on binlerce sivil, Beşşar Esed rejimi ve Rusya'nın son aylarda İdlib'de yol açtığı yıkımı ve insani felaketi protesto etmeye devam ediyor. SALDIRILARDA AZALMA VAR Rejimin tek taraflı ilan ettiği ateşkesten sonra bölgedeki saldırılar büyük ölçüde dururken, bölge halkı, rejimin son saldırılarda ilerlemesini işgal olarak niteleyerek protestolarını sürdürüyor. CUMA NAMAZINDAN SONRA DEVAM EDECEKLER İdlib'de on binlerce sivil, kentin güneyinde rejim ve Rusya'nın geçen aylardaki yoğun saldırılarını protesto etmek için cuma namazından sonra yeniden sokağa döküldü.

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