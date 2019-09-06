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İdlib'deki protestolar sürüyor

İdlib'deki Esed rejimi ve Rusya'nın bombardımanları nedeniyle yerinden edilen sivillerin bir araya gelerek başlattıkları protestolar devam ediyor.

06 Eylül 2019 Cuma 20:42
İdlib'deki protestolar sürüyor

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilindeki on binlerce sivil, Beşşar Esed rejimi ve Rusya'nın son aylarda İdlib'de yol açtığı yıkımı ve insani felaketi protesto etmeye devam ediyor.

SALDIRILARDA AZALMA VAR 

Rejimin tek taraflı ilan ettiği ateşkesten sonra bölgedeki saldırılar büyük ölçüde dururken, bölge halkı, rejimin son saldırılarda ilerlemesini işgal olarak niteleyerek protestolarını sürdürüyor.

CUMA NAMAZINDAN SONRA DEVAM EDECEKLER

İdlib'de on binlerce sivil, kentin güneyinde rejim ve Rusya'nın geçen aylardaki yoğun saldırılarını protesto etmek için cuma namazından sonra yeniden sokağa döküldü.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 20:42
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