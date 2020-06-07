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İdlib’de yaralanan bir asker 43 gün sonra şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, 26 Nisan’da İdlib’de Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında yaralanan bir askerin kaldırıldığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 7 Haziran’da şehit olduğunu duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-06-07 19:22:10 -
İdlib’de yaralanan bir asker 43 gün sonra şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, 26 Nisan’da İdlib’de Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında yaralanan bir askerin kaldırıldığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 7 Haziran’da şehit olduğunu duyurdu.


Milli Savunma Bakanlığı’ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:


"Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında İdlib bölgesinde görevli bir kahraman silah arkadaşımız 26 Nisan 2020 tarihinde teröristlerce yapılan saldırı neticesinde yaralanmış, kaldırıldığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 07 Haziran 2020 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

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