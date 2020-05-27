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Dünya

İdlib'de TSK konvoyunun geçişi sırasında patlama! Yaralılar var

Suriye'nin İdlib kentine TSK konvoyunun geçişi sırasında patlama meydana geldi. Yaşanan olayda yaralıların olduğu belirtiliyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 16:35:00 -
İdlib'de TSK konvoyunun geçişi sırasında patlama! Yaralılar var

İdlib’deki M4 kara yolunda TSK konvoyunun geçişi sırasında, yola önceden döşenen el yapımı patlayıcı infilak ettirildi.

İdlib’deki M4 kara yolunda Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait konvoyun geçişi sırasında, yola döşenmiş el yapımı patlayıcı patlatıldı.

Patlamada yaralananlar olduğu ve bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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