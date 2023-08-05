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Dünya İdlib'de saldırı! Siviller katledildi
Dünya

İdlib'de saldırı! Siviller katledildi

Yeniakit Publisher
2023-08-05 18:25:00 -
İdlib'de saldırı! Siviller katledildi

Rusya'da ait savaş uçakları İdlib'i vurdu. Saldırıda 3 sivil hayatını kaybetti.

Suriye'den haber aktarımı yapan kaynaklardan edinilen bilgilere göre ülkenin kuzeyinde Tahrir el Şam Heyeti (HTŞ) öncülüğündeki muhaliflerin kontrolündeki İdlib kenti savaş uçaklarının hedefi oldu.

Edinilen bilgilere göre İdlib kent merkezi etrafına yönelik Rusya'ya ait savaş uçaklarının düzenlediği birden fazla hava saldırısında en az 3 kişi öldü, 2 kişi ise yaralandı. Yaralılar arasında bir kadının da bulunduğu bildirildi.

Rusya'ya ait savaş uçakları son dönemde muhaliflerin kontrolündeki İdlib kenti kırsalındaki sivil yaşam alanlarına yönelik saldırılarını artırmış durumda.

Kaynak: Mepa News

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