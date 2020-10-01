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Dünya İdlib’de Rusya’ya ‘defol’ protestosu
Dünya

İdlib’de Rusya’ya ‘defol’ protestosu

Rusya, Suriye’deki iç savaşa müdahalesinin 6’ncı yılında İdlib’de protesto edildi. İdlib’de çok sayıda kişi, kent merkezinde toplanarak “İşgalci Rusya defol”, “Rusya, sivil halkı öldürüyor” şeklinde slogan attı.

Yeniakit Publisher
2020-10-01 16:03:00 -
İdlib’de Rusya’ya ‘defol’ protestosu

Göstericilerden Mustafa Menna, Suriye’deki savaşa müdahil olan Rusya’nın sivilleri katlettiğini ve yerlerinden ettiğini söyledi. Rusya’nın yıkımdan başka bir şey getirmediğini ifade eden Menna, “Rusya altyapıyı imha etti, bu halkı zayıflatmaya ve ülkenin zenginliklerine el koymaya çalıştı” dedi.
Ahmed El Cemal de Rusya’nın Suriye halkına değil Esed rejimine destek olduğunu vurgulayarak, “Birlikte sivilleri öldürüyorlar. Hastaneleri, okulları ve sivil alanları hedef alıyorlar” diye konuştu.

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