İdlib’de Rusya’ya ‘defol’ protestosu

Göstericilerden Mustafa Menna, Suriye’deki savaşa müdahil olan Rusya’nın sivilleri katlettiğini ve yerlerinden ettiğini söyledi. Rusya’nın yıkımdan başka bir şey getirmediğini ifade eden Menna, “Rusya altyapıyı imha etti, bu halkı zayıflatmaya ve ülkenin zenginliklerine el koymaya çalıştı” dedi.

Ahmed El Cemal de Rusya’nın Suriye halkına değil Esed rejimine destek olduğunu vurgulayarak, “Birlikte sivilleri öldürüyorlar. Hastaneleri, okulları ve sivil alanları hedef alıyorlar” diye konuştu.