  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Oyun devini sarsan siber saldırı
O ülkede vaka sayısında patlama yaşanıyor: Son 3 ayın en yüksek seviyesine çıktılar!
İdlib’de Rusya bomba yağdırıyor: Siviller bölgeyi terk ediyor
İP'te üye sahtekarlığı iddiası!
Dünya İdlib’de Rusya bomba yağdırıyor: Siviller bölgeyi terk ediyor
Dünya

İdlib’de Rusya bomba yağdırıyor: Siviller bölgeyi terk ediyor

Rusya uzun bir süredir İdlib’in güney kesimine bomba yağdırıyor. Siviller ise büyük bir göç dalgasıyla bölgeyi terk ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-06-11 00:34:00 -
İdlib’de Rusya bomba yağdırıyor: Siviller bölgeyi terk ediyor

Rusya'nın bir süredir bombaladığı İdlib'in güney kesiminde büyük bir göç dalgası yaşandığı bildiriliyor.

Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre, İdlib'in güney kırsalındaki Cebel Zaviye bölgesindeki yerleşimlerden yüzlerce sivil bölgeyi terk ederek kuzeye göç etmeye başladı.

Sivillerin, son günlerde şiddetlenen Rusya ve Esed rejimi bombardımanları sebebiyle evlerini terk etmek zorunda kaldığı bildirildi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay