İdlib’de Rusya bomba yağdırıyor: Siviller bölgeyi terk ediyor
Rusya uzun bir süredir İdlib’in güney kesimine bomba yağdırıyor. Siviller ise büyük bir göç dalgasıyla bölgeyi terk ediyor.
Rusya'nın bir süredir bombaladığı İdlib'in güney kesiminde büyük bir göç dalgası yaşandığı bildiriliyor.
Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre, İdlib'in güney kırsalındaki Cebel Zaviye bölgesindeki yerleşimlerden yüzlerce sivil bölgeyi terk ederek kuzeye göç etmeye başladı.
Sivillerin, son günlerde şiddetlenen Rusya ve Esed rejimi bombardımanları sebebiyle evlerini terk etmek zorunda kaldığı bildirildi.