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Aktüel

İdlib’de rejim karşıtı protesto

Suriye’nin İdlib kentinde, Esad rejimi karşıtı protesto düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 17:40:49 -
İdlib’de rejim karşıtı protesto

Suriye’nin İdlib kentinde, Esad rejimi karşıtı protesto düzenlendi.


Suriye’nin İdlib kentinde siviller, Esad rejimi karşıtı protesto düzenledi. İdlib’in şehir merkezinde bir araya gelen siviller, Suriye bayrağı taşıyarak, devrim şarkıları söyledi. Siviller, rejime karşı protestolara devam edeceklerini vurgulayarak, yerinden edilen binlerce sivilin evine dönmesini talep etti.


Öte yandan, Dera kentinde yüzlerce sivil de Esad rejiminin hapishanelerindeki tutukluların serbest bırakılması için gösteri düzenledi. Gösteride Esad rejimi yanında savaşan İran milisleri ve Hizbullah’ın Suriye’den çekilmesi talep edildi.

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