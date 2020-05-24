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İdlib’de Ramazan Bayramı coşkusu

Suriye’nin İdlib kentinde halk Ramazan Bayramı’nı coşkuyla kutladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-24 13:30:09 -
İdlib’de Ramazan Bayramı coşkusu

Suriye’nin İdlib kentinde halk Ramazan Bayramı’nı coşkuyla kutladı. İdlibliler, kutlamanın ardından Esad rejimini protesto etti.


İdlib’de halk Ramazan Bayramı namazının ardından kutlamalara katıldı. Kutlamaların ardından İdlibliler, Beşar Esad rejimini protesto etti. Esad rejiminin saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen siviller, köylerine ve evlerine dönmek istediklerini vurguladı. Bayram sevincini yaşayan çocuklar da parklarda oyun oynadı.


Korona virüs salgınına karşı hiçbir önlemin alınmadığı kutlamalar ve protestolarda, sosyal mesafe kuralının hiçe sayılması ise dikkat çekti.

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