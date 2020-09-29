İdlib'de okullar Kovid-19 nedeniyle gecikmenin ardından açıldı

iDLİB (AA) - Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'de okullar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle iki haftalık gecikmenin ardından, Türkiye ve Rusya'nın sağladığı ateşkesin güven ortamında açıldı.

Eylül ayının ortasında eğitim öğretime başlaması planlanan okullar, bölgede Kovid-19 vakalarının görülmesi sebebiyle, iki haftalık gecikmenin ardından alınan tedbirlerle açıldı.

Abdullah bin Mesud İlkokulu'nda Arapça öğretmeni Yahya İsa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pandeminin yayılmaması için gerekli önlemleri alarak yeni eğitim ve öğretim yılına başladıklarını söyledi.

İsa, "Okulumuzu dezenfekte ettik. Çocukları sosyal mesafeye uyulması konusunda bilgilendirdik." dedi.

Suriye'nin kuzeyinde imkanlar yetersiz olduğu için uzaktan eğitimin verimli olmadığını ifade eden İsa, "Çadırda yaşayan ailede telefon sadece babada var. Baba sabah erken işe çıkıyor, akşam dönüyor. Öğretmenler olarak öğrenciyle görüşmek istiyoruz. Ödevlerini yapmalarını istiyoruz ancak ulaşamıyoruz.'' ifadelerini kullandı.



Üçüncü sınıf öğrencisi Ahmet Abbud da koronavirüs yüzünden geçen dönemden beri okula gidemediklerini ancak yeni öğretim yılında eğitimlerine devam edeceklerini söyledi.

Okula başladıkları için çok sevinçli olduklarını dile getiren Abbud, ''Okula geldim. Arkadaşlarımı gördüm. Okulda eğitim benim için daha iyi. Evde hiçbir şeyden faydalanmıyoruz. Okulda öğretmen bizi daha iyi eğitiyor. Ödevlerimizi yapıyoruz. Oyunlar oynuyoruz." şeklinde konuştu.



- İdlib'deki durum



Türkiye, Rusya ve İran arasında 4-5 Mayıs 2017'de gerçekleşen Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.



Ancak rejim ve İran destekli teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı.



Rusya ve rejim güçleri, Mayıs 2019'da tüm bölgeyi ele geçirmek için operasyonlara başladı ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içinde çok sayıda büyük yerleşimi ele geçirdi.

Son olarak Türkiye ve Rusya arasında 5 Mart'ta Moskova'da yeni bir mutabakat sağlandı.



Rejim güçlerinin zaman zaman ihlal ettiği ateşkes büyük ölçüde korunuyor. 2017-2020 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil, Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarında Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.