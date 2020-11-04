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Yerel İdlib'de mülteci kampını sel bastı
Yerel

İdlib'de mülteci kampını sel bastı

Suriye, İdlib'de yer alan mülteci kamplarını, yoğun yağışın ardından sel bastı.

Yeniakit Publisher
2020-11-04 18:51:00 -

Suriye’nin İdlib kırsalındaki kamplarda yaşayan mülteciler, havanın soğumasıyla zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor. Bölgeyi vuran şiddetli yağış sonucu El Andalus Kampı sular altında kaldı. Kampta bulunan çadırlar büyük zarar gördü. Kampta yaşayan mülteciler ise yaşam koşullarının zorlaşmasıyla insani yardım kuruluşlarına yardım çağrısında bulundu. Yağışın dinmesinin ardından siviller zarar gören çadırları onarmaya çalıştı.

Kamp sakinlerinden Meryem Abdel Karim, “Sular altında kaldık. Çadırın her etrafı su ile kaplandı. Uyumadık. Yağmur o kadar şiddetliydi ki saldırı sandık” dedi. Kampta yaşayan Halid Ebu Ali ise “Geçen gece çok yağmur yağdı. Çadırlarda su seviyesi yaklaşık yarım metreye ulaştı. Çaresiz kaldık, tek çare çadırlara dolan suyun boşaltılmasıydı. Çok kötü durumdayız. Dün hiç uyumadık. Keşke bir kurum bize yardım edebilse” ifadelerini kullandı.

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