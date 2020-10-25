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Aktüel İdlib'de halk Fransa'yı protesto etmek için sokağa indi
Aktüel

İdlib'de halk Fransa'yı protesto etmek için sokağa indi

Yeniakit Publisher
2020-10-25 15:30:04 -
İdlib'de halk Fransa'yı protesto etmek için sokağa indi

İDLİB (AA) - Suriye'nin İdlib kentinde halk, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam'a ve Müslümanlara yönelik sözlerine karşı gösteri düzenledi.

İdlib'in farklı beldelerinde toplanan protestocular, ellerinde "Hazreti Muhammed kırmızı çizgimizdir" yazan pankartlarla Fransız mallarını boykot çağrısında bulundu.

Fransız Cumhurbaşkanı Macron'a ait posterleri ateşe veren protestocular, sloganlar atarak gösteri yerlerinden ayrıldı.

Fransa'da 16 Ekim'de Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürleri derste öğrencilerine gösteren bir öğretmenin başı kesilerek öldürülmesinin ardından, siyasetçilerin büyük bir kısmının İslam'ı ve Müslümanları hedef alan açıklamalarda bulunması tartışma ve İslam dünyasında protestolara yol açtı. Macron son dönemde yaptığı bir açıklamada, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayınlamaktan geri durmayacaklarını söylemişti.

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