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Dünya İdlib'de hain saldırı! 6 sivil öldü 16 kişi yaralandı
Dünya

İdlib'de hain saldırı! 6 sivil öldü 16 kişi yaralandı

Katil Esed'in askerleri ve İran destekli terörist grupları, Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ateşkesi ihlal ederek bir hastaneye saldırı düzenledi. Düzenlenen saldırıda 6 sivil hayatını kaybederken 15 sivil yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-21 15:00:00 - 2021-03-21 15:13:51

Suriye'de Esad ve İran'ın kontrolündeki Esad destekçisi terörist grupları, Halep'in İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ateşkesi ihlal etti.

El Eterip ilçesindeki bir hastaneye karadan karaya atış yapan silahlarla saldırı düzenlendi.

Saldırı sonucu biri çocuk biri kadın 6 sivil hayatını kaybederken, 4’ü ağır olmak üzere 15 sivil ise yaralandı.

Çevre hastanelere kaldırıldılar

Suriye Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Medya Ofisi Sorumlusu İbrahim Ebu Layis olaya ilişkin yaptığı açıklamalarda, sivil savunma ekiplerinin yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdığını söyledi.

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