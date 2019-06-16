0553 313 94 23

İdlib'de Gözlem Noktasına alçak saldırı

Suriye'nin İdlib kentinde TSK gözlem noktasında Esed rejiminin kontrolündeki bölgeden hava toplu saldırı gerçekleştirildiği açıklandı.

16 Haziran 2019 Pazar 11:09
İdlib'de Gözlem Noktasına alçak saldırı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Esed rejimine bağlı güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde kontrol ettiği Tall Bazan bölgesinden, Murak bölgesinde yer alan 9 numaralı Gözlem Noktasına kasıtlı olduğu değerlendirilen top/havan atışlarıyla bir saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.

Rusya nezdinde girişimlerde bulunuldu

Saldırıya bölgedeki ağır silahlarla anında karşılık verildiği aktarılan açıklamada, "Yapılan saldırıda personel zayiatı olmayıp; üs bölgemizde yer alan tesis, teçhizat ve malzemelerden bir kısmı kısmi hasar görmüştür. Saldırıyla ilgili olarak Rusya nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuştur. Durum yakından takip edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 11:09
  1. Milli Savunma Bakanlığı
  2. İdlib
  3. Esed rejimi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bilal Ekşi: En iyiler arasındayız
    1. Bilal Ekşi: En iyiler arasındayız
    2. Fenerbahçe Kulübünde mevcut tüzüğün..
    3. Belgesel değil, Karadeniz dağları
    4. Konyaaltı Belediyesi Karne Şenliği..
    5. Bursa’da 70 metre yükseklikten..
    6. Diyarbakır’da yılın ilk buğday hasadı..
    7. Kimyasal silahla mücadelenin yeniden..
    8. Say say bitmez... İşte yalan makinesi..
    9. Şanlıurfa’da boğulma vakalarına..
    10. Aydın ve İzmir’de etkili yağış
    11. Haftanın tarihine bakış
    12. Limonları sanat eserine dönüştürdü
    13. Hong Kong’da hükümetin geri adımına..
    14. Başkan Kılca: “Hedefimiz, ülkemize..
    15. YKS’nin ikinci oturumu başladı
    16. Kan vererek 222 kişinin hayatını..
    17. Ağları kesip balıkları özgürlüğüne..
    18. Elazığ’da yılanların dansı görüntülendi
    19. Çocuklar ve gençler PKK’nın canlı..
    20. Castrol Ford Team Türkiye, Eskişehir..
    21. Emek ve Adalet Yürüyüşü altıncı gününde
    22. Yeni Zelanda’da iki uçak havada..
    23. Karabük TSO’nun ’Yenilebilir Enerji..
    24. Aday öğretmenler Adıyaman’ın tarihi ve..
    25. Fenerbahçe Kulübünde olağanüstü genel..
    26. Belediye başkanından işsizliği..
    27. Kiraz Festivali coşkuyla başladı
    28. Haziran ayında karla mücadele
    29. Şırnak'ta 8 teröristin etkisiz hale..
    30. "Emek ve Adalet Yürüyüşü"
    Çin'den Türkiye'ye dikkat çeken teklif!
    Çin'den Türkiye'ye dikkat çeken teklif!
    S-400 füzelerinin konumu, tüm dünyaya servis edildi! ABD'liler uydu görüntülerini ifşa etti
    S-400 füzelerinin konumu, tüm dünyaya servis edildi! ABD'liler uydu görüntülerini ifşa etti
    Suudi Arabistan’a büyük şok! Tamamen iptal edildi...
    Suudi Arabistan’a büyük şok! Tamamen iptal edildi...
    Otomotiv devinden Türkiye hamlesi! Satın aldılar
    Otomotiv devinden Türkiye hamlesi! Satın aldılar
    Pentagon'dan flaş Türkiye açıklaması! "Devam edecek"
    Pentagon'dan flaş Türkiye açıklaması! "Devam edecek"

    Günün Karikatürü

    16 Haziran 2019
    Planları hüsrana uğradı! Türkiye'nin kapısını çalacaklar
    Planları hüsrana uğradı! Türkiye'nin kapısını çalacaklar
    Yunanistan savaşa hazırlanıyor! Papaz eşliğinde silah ve asker sevkiyatı
    Yunanistan savaşa hazırlanıyor! Papaz eşliğinde silah ve asker sevkiyatı