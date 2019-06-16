İdlib'de Gözlem Noktasına alçak saldırı
Suriye'nin İdlib kentinde TSK gözlem noktasında Esed rejiminin kontrolündeki bölgeden hava toplu saldırı gerçekleştirildiği açıklandı.16 Haziran 2019 Pazar 11:09
Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Esed rejimine bağlı güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde kontrol ettiği Tall Bazan bölgesinden, Murak bölgesinde yer alan 9 numaralı Gözlem Noktasına kasıtlı olduğu değerlendirilen top/havan atışlarıyla bir saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.
Rusya nezdinde girişimlerde bulunuldu
Saldırıya bölgedeki ağır silahlarla anında karşılık verildiği aktarılan açıklamada, "Yapılan saldırıda personel zayiatı olmayıp; üs bölgemizde yer alan tesis, teçhizat ve malzemelerden bir kısmı kısmi hasar görmüştür. Saldırıyla ilgili olarak Rusya nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuştur. Durum yakından takip edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.
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