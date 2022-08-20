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Dünya İdlib’de engelli çocuklar eğitimle hayat buluyor
Dünya

İdlib’de engelli çocuklar eğitimle hayat buluyor

Suriye’nin İdlib ilinde Beşşar Esed rejim güçleri ve destekçilerinin saldırılarıyla ampute kalan çocuklar, gönüllü öğretmenlerin açtığı merkezde özel eğitimle rehabilite edilerek topluma kazandırılıyor.

Yeniakit Publisher
2022-08-20 14:12:00 -
İdlib’de engelli çocuklar eğitimle hayat buluyor

Aralarında yetim ve kimsesiz çocukların da olduğu maddi imkansızlıklar nedeniyle okula gidemeyen iç savaş mağduru çocuklar için 13 İdlibli öğretmen “İlk Adım” isminde bir eğitim merkezi açtı. Burada ilkokul ve ortaokul öğrencilerine Türkçe, İngilizce, Arapça, matematik ve din dersleri veriliyor, çocuklara özel aktiviteler düzenleniyor. 35 engelli ve 13 kimsesiz çocuk olmak üzere toplam 48 öğrencinin eğitim gördüğünü anlatan Eğitim merkezinin sorumlusu Merva Avad, “Bu işi gönüllü olarak yapıyoruz. Buraya gelmek isteyen çok sayıda engelli çocuk var ama imkan yok. Tek hayalim burada topluma doktor, mühendis gibi faydalı bir nesil yetiştirmek” dedi.

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