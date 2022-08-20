İdlib’de engelli çocuklar eğitimle hayat buluyor

Aralarında yetim ve kimsesiz çocukların da olduğu maddi imkansızlıklar nedeniyle okula gidemeyen iç savaş mağduru çocuklar için 13 İdlibli öğretmen “İlk Adım” isminde bir eğitim merkezi açtı. Burada ilkokul ve ortaokul öğrencilerine Türkçe, İngilizce, Arapça, matematik ve din dersleri veriliyor, çocuklara özel aktiviteler düzenleniyor. 35 engelli ve 13 kimsesiz çocuk olmak üzere toplam 48 öğrencinin eğitim gördüğünü anlatan Eğitim merkezinin sorumlusu Merva Avad, “Bu işi gönüllü olarak yapıyoruz. Buraya gelmek isteyen çok sayıda engelli çocuk var ama imkan yok. Tek hayalim burada topluma doktor, mühendis gibi faydalı bir nesil yetiştirmek” dedi.