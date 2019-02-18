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İdlib'de bombalı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Suriye'nin kuzeybatı vilayetinde bomba yüklü araçlarla saldırı düzenlendi, dokuz sivil hayatını kaybederken 37 kişi de yaralandı.

18 Şubat 2019 Pazartesi 17:30
İdlib'de bombalı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Suriye'de askeri muhalif ve rejim karşıtı grupların kontrolündeki İdlib ilinin merkezinde iki bomba yüklü aracın birbiri ardına patlatılması sonucu 9 sivil yaşamını yitirdi, 37 sivil yaralandı.

İdlib kent merkezinin işlek caddelerinden Kusur'da art arda iki bomba yüklü araç infilak ettirildi.

İdlib Sivil Savunma Müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Öğle saatlerinden sonra ilk patlama Kusur caddesinde gerçekleşti. Olay yerine intikal eden Sivil Savunma gönüllülerinin bulunduğu yerde ikinci patlama oldu." dedi.

Hac Yusuf, "İki seri patlamada 9 sivil hayatını kaybetti. 37 sivil yaralandı. Hayatını kaybedenlerin arasında 3 Sivil Savunma görevlisi bulunuyor." ifadelerini kullandı.

İki aracın infilak ettirildiği mekanda çevredeki binalar ve dükkanların büyük zarar gördüğünü belirten Yusuf, yangınların Sivil Savunma ekiplerince söndürüldüğünü kaydetti.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 17:30
  1. İdlib Sivil Savunma Müdürü Mustafa Hac Yusuf
  2. İdlib
  3. Suriye
  4. Kusur

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