İdlib'de bombalı intihar saldırısı! 7 kişi hayatını kaybetti
Suriye'nin İdlib kentinde bir lokantada saldırı meydana geldi. Bombalı saldırıda en az 7 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.01 Mart 2019 Cuma 20:32
Suriye'deki intihar saldırısının ardından ilk açıklamalar geldi. Bir lokantada gerçekleşen intihar saldırısında 7 sivil yaşamını yitirdi.
İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İdlib'de bir lokantaya akşam saatlerinde intihar bombacısının saldırı düzenlediğini söyledi.
Hac Yusuf, "İntihar saldırısında en az 7 sivil yaşamını yitirirdi. Onlarca kişi yaralandı." dedi.
Sivil Savunma ekipleri arama-kurtarma çalışmalarına devam ederken, yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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