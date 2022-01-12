İdlib'de benzin istasyonunda patlama: Ölü ve yaralılar var
Suriye’nin İdlib şehrinde benzin istasyonunda patlama meydana geldi. Patlamada 2 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı.
Suriye’nin İdlib şehrinde benzin istasyonunda meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı.
Akaryakıt istasyonunda patlama
Suriye’nin İdlib şehrinin kuzeyindeki Kafr Losin kasabasındaki bir akaryakıt istasyonunda patlama meydana geldi.
2 kişi öldü 7 kişi yaralandı
Sivil Savunma ekipleri patlama sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve 7 kişinin de yaralandığını duyurdu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.