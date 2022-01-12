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Dünya İdlib'de benzin istasyonunda patlama: Ölü ve yaralılar var
Dünya

İdlib'de benzin istasyonunda patlama: Ölü ve yaralılar var

Suriye’nin İdlib şehrinde benzin istasyonunda patlama meydana geldi. Patlamada 2 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-12 22:40:00 - 2022-01-12 22:42:14

Suriye’nin İdlib şehrinde benzin istasyonunda meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı.

Akaryakıt istasyonunda patlama

Suriye’nin İdlib şehrinin kuzeyindeki Kafr Losin kasabasındaki bir akaryakıt istasyonunda patlama meydana geldi.

2 kişi öldü 7 kişi yaralandı

Sivil Savunma ekipleri patlama sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve 7 kişinin de yaralandığını duyurdu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

 

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