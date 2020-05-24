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Aktüel

İdlib’de bayram namazı kılındı

Suriye’nin İdlib kentinde Müslümanlar, Ramazan Bayramı namazını kıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-24 12:06:45 -
İdlib’de bayram namazı kılındı

Suriye’nin İdlib kentinde Müslümanlar, Ramazan Bayramı namazını kıldı.


İdlib kentinin kuzeyinde sığınmacı kampının bulunduğu Deir Hassan köyündeki camide bayram namazı kılındı. Namaz sırasında korona virüs nedeniyle uygulanması gereken sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı ve birçok Müslümanın maske takmadığı görüldü. Namaz sonrasında Müslümanlar salgına aldırış etmeden sarılıp tokalaşarak bayramlaştı.

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