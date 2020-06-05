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Aktüel

İdlib’de 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib’de zırhlı ambulans aracına yapılan saldırı sonucu 1 askerin şehit olduğunu, 2 askerin yaralandığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 23:07:01 -
İdlib’de 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib’de zırhlı ambulans aracına yapılan saldırı sonucu 1 askerin şehit olduğunu, 2 askerin yaralandığını açıkladı.


Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “İdlib’de 5 Haziran 2020 tarihinde, zırhlı ambulans aracına yapılan saldırı neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler ateş destek vasıtalarımızla derhal ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için acil şifalar dileriz” denildi.

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