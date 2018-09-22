İdlib Mutabakatı için Bahçeli'den ilk yorum! 'Ülkemiz adına memnuniyet verici'

Partisinin Kadın Kolları Genişletilmiş İstişare Toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Rusya ve Türkiye arasında varılan İdlib Mutabakatı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, söz konusu mutabakat için, 'Ülkemiz açısından memnuniyet verici' dedi.

MHP lideri Bahçeli'nin konuşmasından satırbaşları şöyle:

Kadın atıl kalırsa, istikbalimiz riske girecektir. Kadın varsa, insan vardır. Kadınlarımızın önündeki bariyerler kaldırılmalıdır. Onlarsız medeniyet kuru bir avuntudur.

Dünden bugüne Türk kadınının omuzlarında vatanın yükü, boğazlarında cesaretin madalyaları vardır. Türk kadını koruyandır, kollayandır. Kol kanat gerendir. Toplumsal huzur ve refahın şartı, ayrımcılığın reddi, cinsiyetçiliğin kenara itilmesidir.

Kadınlık onurunu insanlığın onuru mertebesinde görmeden atılacak hiçbir adım amacına ulaşamayacaktır. Kadının hor görüldüğü toplumlar ilkeldir, geridir. Devlet ve milletler kadınlara verdiği değer kadar güçlü ve kudretlidirler. Aileyi ayakta tutan kadındır. Aile ise milletin temel taşıdır. Kadın gelecektir, kadın gelecek nesillerin güvencesidir.

Şiddetle mücadele etmek asıl ve öncelikli olmalıdır. Kadın hakları üstün körü geçiştirilmektedir. Kadınlarımızın sorunları ve sosyal hayattaki yeri sadece belirli bir hafta ve günün konusu mudur? Bu kısır döngü son bulmalıdır. Türk kadını milli bekamızın beşiğidir.

Eğer bugün son yurdumuzda hür ve müstakil biçimde nefes alabiliyorsak, bunu kadınlarımıza borçluyuz. Aziz milletimize, kaos ve kriz aşılayacak her türlü siyasal ve ekonomik tahribata set olacağız. Bu konuda gazetelerin, suça kapı aralayan üçüncü sayfa haberlerine dikkat etmesinde fayda görüyoruz.

YEREL SEÇİMLER

Yerel seçimlerde kimin ne dediğinin önemi yoktur. Kimin hangi karanlık senaryolardan medet umduğunun önemi olmayacaktır. Yerel seçimlerdeki kadın adaylarımız inanıyorum ki Türkiye'nin gücüne güç katacaktır

İDLİB SÜRECİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ateşkes çağrısı önemlidir. İdlib'te yaşayan halk rahat bir nefes almıştır. ABD ise terör örgütlerine yaptığı silah desteğini hala kesmemiştir.

TERÖRLE MÜCADELE

45 günde 366 terörist öldürülmüştür.