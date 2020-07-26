İdlib kırsalına 8 tır insani yardım
HATAY (AA) - Çeşitli derneklerce Suriye'nin İdlib kırsalına 8 tır gıda ve kıyafet gönderildi.
Türkiye'nin çeşitli illerinden sivil toplum kuruluşu ve hayırseverler tarafından gönderilen yardımlar, Suriye'ye geçirilmek üzere Hatay'ın Yayladağı ilçesine ulaştı.
İçerisinde un, ayakkabı ve kıyafetlerin olduğu malzemeler, Suriye tarafındaki araçlara yüklenerek İdlib kırsalına geçirildi.
Yardımların Türkiye sınırı yakınlarında çadırlarda kalan ailelere dağıtılacağı öğrenildi.