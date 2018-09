İdlib için şer ittifakı

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) güney sınırlarımızı tehdit eden terör gruplarından arındırılması ve bölge halkının huzur ve güvenliği için başlatılan Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları ile kaçacak delik bulamayan terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı şimdi de gözünü İdlib’e dikti.

Rusya’nın “Terör yuvası” olarak nitelendirdiği ve hava harekatları düzenlediği Suriye’nin İdlib bölgesinde hareketlilik devam ediyor. ABD ve Rusya’nın İdlib’e düzenlenecek operasyonlar nedeni ile sık sık karşı karşıya gelmesini fırsat bilen terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı PYD/YPG harekete geçti. Rusya’nın hava harekatı düzenlemesinin ardından Şam rejimi kara harekatı düzenleyeceğini açıklarken, YPG Şam’da rejim güçleri ile görüşmelere başladığını iddia etti. İdlib’e yönelik olası bir kara saldırısında terör örgütü YPG’nin de Rejim güçleri ile birlikte hareket edeceğini açıklayan Suriye Kürdistan Demokrat Partisi (KDP-S) üyesi Kawa Azizi, “PYD ve Şam yönetimi anlaşmanın son aşamasına gelmiştir” iddiasında bulundu. Terör örgütüne yakın ajanslara açıklamada bulunan terör örgütünün sözde liderlerinden Azizi, Esat yönetimi ile bir sorunları olmadığını belirterek, “YPG Rejim güçlerine katılabilir” şeklinde konuştu. Rusya’nın hava harekatı sonrasında İdlib’e düzenleyeceği kara saldırısı sırasında YPG’li teröristlerinde saldırılarda yer alacağını belirten Azizi, “Suriye Rejiminin İdlib operasyonuna YPG’de katılabilir. PYD’de savaşa hazır olduğunu açıkladı” şeklinde konuştu.

TSK GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALIYOR

Bölgede yaşanan gelişmeleri an be an takip eden Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kazakistan’ın başkenti Astana’da garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran arasında sağlanan anlaşma çerçevesinde, İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki gözlem noktaları ve çevresinde gerekli tüm önlemleri aldı. Askeri kaynaklar bölgede yaşanan gelişmeler takip edilerek öngörülen tüm tedbirler anında alındığına işaret ederek, “Terör örgütlerinin hal ve hareketleri de gelişmelere göre takip altında tutuluyor. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları sonrasında Türkiye sınırına yakın, işgal ettikleri bölgelerden kaçan terörist guruplar şimdi yeniden işgal edecekleri toprak arayışları içinde. Bu nedenle bölgede etkili olan ülkelerle anlaşma yoluna gidiyor. Daha önce ABD ile çıkar ilişkisi yürüten silah ve mühimmat desteği alan terör örgütü şimdi de ABD’nin ‘Hayvan’ diye tabir ettiği Şam yönetimi ile masaya oturuyor. Şam yönetimi terör örgütü PKK/YPG’nin zaman zaman anlaşma sağladığı ülkelerden birisi” değerlendirmesinde bulundular.