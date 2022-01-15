İdeolojiye göre burs! Uğur Dündar’dan bölücülük

Demokrasiden, eşitlikten ve halkçılıktan dem vuran Uğur Dündar’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım “İşte CHP zihniyeti bu… Allah korusun bu zihniyet ülkede iktidar olursa işte böyle bölücülük yaparlar” yorumuna neden oldu.

İşte buram buram ‘bölücülük’

Gazetecilik hayatı boyunca Müslümanları hedef alan haber ve söylemlere imza atan Uğur Dündar, twitter hesabından şöyle dedi:

“Bugüne kadar hakaret ve küfür eden troller hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuyor ve ceza davasıyla yetiniyordum.

Bundan böyle tazminat davaları da açıp, alacağım parayla Atatürkçü öğrencilere burs vereceğim.”

“Sizler de timsah gözyaşları dökmeye devam edeceksiniz”

Sözde özgürlükçü Uğur Dündar’ın yaptığı ideoljik paylaşıma destek verenler de tepki gösterenler de oldu. Sosyal medya kullanıcalarından birisi “Siz sadece Atatürkçü öğrencilerle ilgilendiğiniz için Enes Kara gibi çocuklar cemaat yurtlarında evlerinde intihar edecekler sizler de timsah gözyaşları dökmeye devam edeceksiniz. 17-18 yaşında çocukların arasına ideolojik ayrılık koymayın lütfen” dedi.

Uğur Dündar bu sözlerden utanır mı?

Cengiz Sakarya isimli bir vatandaşın gösterdiği tepki ise Uğur Dündar’ı utandıran ve bir ders niteliği taşıyordu. ‘Atatürkçü, Cumhuriyetçi oğlum’ diyen Cengiz Sakarya, şu ifadelerle Dündar’a seslendi:

“Üstad İngilizce İşletme okuyan benim oğlanı da listeye dahil edin lütfen. Atatürk'çü, Cumhuriyetçi oğlum eğitimini yurtiçi ve yurtdışında yapıp mesleğinde en iyilerinden olup memleketine hizmet etmek istiyor... 2 yıldır çabaladım dini dini kurumlar dışında burs veren yer çıkmadı.”