Ekonomi idefix’e A.C.E. Awards’tan Diamond Ödülü
Ekonomi

idefix’e A.C.E. Awards’tan Diamond Ödülü

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
idefix’e A.C.E. Awards’tan Diamond Ödülü

Şikayetvar’ın Müşteri Deneyim Endeksi’nde üstün performans gösteren idefix, pazaryeri kategorisinde zirvede yer aldı.

A.C.E. Awards – Mükemmel Müşteri Memnuniyeti Başarı Ödülleri bu yıl da sektörün müşteri deneyimi liderlerini belirledi.Ödül sürecinde; şikayetlerin yanıtlanma hızı, çözüm etkinliği ve müşteri memnuniyeti gibi kritik performans kriterleri objektif olarak analiz edildi.

Bu kapsamda idefix, Pazaryeri Siteleri kategorisinde üstün müşteri deneyimi performansı ile Diamond Ödülü’ne layık görüldü. Bu prestijli ödül, müşteri şikayetlerini hızlı ve doğru şekilde yönetme, müşteri memnuniyetini sürekli artırma ve teşekkür/tavsiye oranlarında üstün başarı gösteren markalara verilmektedir.

 

idefix’in müşteri odaklı hizmet anlayışı, “Üçlü Çözüm Modeli” ile güçlendirilmiş; müşteri, platform ve satıcı taraflarını entegre eden etkili çözüm yaklaşımı sayesinde bu ödüle layık görülmüştür. idefix Genel Müdürü Onur Bayhan, Kazanılan Diamond Ödülü’nün, idefix’in müşteri deneyiminde sürdürülebilir başarı ve kalite taahhüdünün güçlü bir göstergesi olduğunu vurguladı.

