  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Çin, Uygur çocuklarını asimile ediyor Cumhurbaşkanı Petro’dan eylem çağrısı Halkı sokağa döktü Somali'den Türkiye'ye kalbi şükran: Sarsılmaz kardeşlik bağları güçleniyor Suç örgütlerine eş zamanlı operasyon: 40 gözaltı CHP'li belediye başkanı kalp krizi geçirdi! 10 ilde “bahis ve şike” operasyonu: 32 kişi gözaltına alındı Trump'tan 'UFO' talimatı! Dünya şaşırtan çıkışı konuşuyor O ülkeden dünyaya tarihi çağrı: Barışın teminatı ve garantörü Türkiye olsun! ‘Sahada somut çözüm üretebilecek tek güç Türkiye’ Rezaletin merkezinden yine İsrail çıktı: Epstein’ın kirli haritası ifşa oldu! Sapık kadın sosyal medyadan tanıştığı erkek çocuklara cinsel istismarda bulundu!
Gündem Etiyopya–Türkiye SİHA anlaşması iddiası: Etiyopya basını, 12 adet TB2 alacaklarını iddia etti
Gündem

Etiyopya–Türkiye SİHA anlaşması iddiası: Etiyopya basını, 12 adet TB2 alacaklarını iddia etti

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Etiyopya–Türkiye SİHA anlaşması iddiası: Etiyopya basını, 12 adet TB2 alacaklarını iddia etti

Türkiye ve Etiyopya’nın, Etiyopya’ya 12 adet TB2 SİHA satışına yönelik bir anlaşma yaptığı iddia edildi.

Etiyopya basınının iddiasına göre, 2021 yılından beri TB2 SİHA kullanan Etiyopya’nın Türkiye ile 12 adet ilave Bayraktar AKINCI TİHA ve 8 adet Bayraktar TB2 SİHA tedarikine yönelik bir anlaşmayı sonuçlandırdığı öne sürülüyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 17 ŞUBAT’TA ETİYOPYA’DAYDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 17 Şubat 2026 tarihinde Etiyopya’ya gerçekleştirdiği resmi ziyarette, Erdoğan ve Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed huzurunda iki ülke arasında çeşitli alanlarda anlaşmalar imzalanmıştı.

İmza töreninde, "9. Türkiye-Etiyopya Ekonomi, Ticaret ve Teknik İş Birliği Karma Ekonomik Komisyonu Tutanağı"na Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Etiyopya Dışişleri Bakanı Gedion Timothewos imza attı.

"Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Etiyopya Su ve Enerji Bakanlığı Arasında Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" da Bakan Bayraktar ile Etiyopya Su ve Enerji Bakanı Habtamu Itefa tarafından imza altına alındı.

Gönül coğrafyamızda bayram havası! Gençler ellerinde Türk ve Etiyopya bayraklarıyla, Türkçe şarkılarla başka Erdoğan’ı karşıladılar
Gönül coğrafyamızda bayram havası! Gençler ellerinde Türk ve Etiyopya bayraklarıyla, Türkçe şarkılarla başka Erdoğan’ı karşıladılar

Gündem

Gönül coğrafyamızda bayram havası! Gençler ellerinde Türk ve Etiyopya bayraklarıyla, Türkçe şarkılarla başka Erdoğan’ı karşıladılar

Başkan Erdoğan’dan Etiyopya’da tarihi rest! Siyonistlerin Afrika oyununu Addis Ababa’da bozdu
Başkan Erdoğan’dan Etiyopya’da tarihi rest! Siyonistlerin Afrika oyununu Addis Ababa’da bozdu

Gündem

Başkan Erdoğan’dan Etiyopya’da tarihi rest! Siyonistlerin Afrika oyununu Addis Ababa’da bozdu

Afrika’da yerli ve milli gövde gösterisi! Başkan Erdoğan’dan Etiyopya Başbakanı’na Togg jesti
Afrika’da yerli ve milli gövde gösterisi! Başkan Erdoğan’dan Etiyopya Başbakanı’na Togg jesti

Gündem

Afrika’da yerli ve milli gövde gösterisi! Başkan Erdoğan’dan Etiyopya Başbakanı’na Togg jesti

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23