Etiyopya–Türkiye SİHA anlaşması iddiası: Etiyopya basını, 12 adet TB2 alacaklarını iddia etti

Etiyopya basınının iddiasına göre, 2021 yılından beri TB2 SİHA kullanan Etiyopya’nın Türkiye ile 12 adet ilave Bayraktar AKINCI TİHA ve 8 adet Bayraktar TB2 SİHA tedarikine yönelik bir anlaşmayı sonuçlandırdığı öne sürülüyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 17 ŞUBAT’TA ETİYOPYA’DAYDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 17 Şubat 2026 tarihinde Etiyopya’ya gerçekleştirdiği resmi ziyarette, Erdoğan ve Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed huzurunda iki ülke arasında çeşitli alanlarda anlaşmalar imzalanmıştı.

İmza töreninde, "9. Türkiye-Etiyopya Ekonomi, Ticaret ve Teknik İş Birliği Karma Ekonomik Komisyonu Tutanağı"na Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Etiyopya Dışişleri Bakanı Gedion Timothewos imza attı.

"Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Etiyopya Su ve Enerji Bakanlığı Arasında Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" da Bakan Bayraktar ile Etiyopya Su ve Enerji Bakanı Habtamu Itefa tarafından imza altına alındı.