Erzurum'da kutsal emanetler heyecanı

Serginin içeriğine ilişkin Uslu, "Ramazanın manevi atmosferinde bu kutsal emanetler ecdat yadigarı emanetlerimizi halkımızın beğenisine sunduk. Burada 3 farklı birimden eserler bulunuyor. Hem vakıf eserleri, milli saraylardan eserler hem de kültür varlıklarından eserlerimiz var. Erzurum, maneviyat şehri. Nene Hatun, Pir Ali Baba, Alvarlı Efe, İbrahim Hakkı'nın şehri. Dolayısıyla bu serginin burada müthiş bir teveccüh göreceğini zaten düşünüyorduk. Akşamdan beri özellikle kutsal emanetlere yoğun ilgi olacağı belliydi." diye konuştu.