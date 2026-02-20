  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
AK Partili vekilin kanalında olay “Erdoğan” şakası! Sunucuların ikisi de ne yapacağını şaşırdı Ramazan Ayı'na "Terör" Diyen Sapkın Azgınlık! Sosyal Medyada Kutsallarımıza Alçak Saldırı İçişleri Bakanlığı açıkladı: 15 ilde 15 farklı suç örgütüne operasyon! 140 şüpheli yakalandı! “Maaş katlama taktiği” olarak biliniyordu… Son verildi! Ekrem, sıradan bir tutuklu! Silivri yol geçen hanı olmayacak Milli iradeye parmak sallayan seküler yobazlar yargılansın! Ülke babanızın çiftliği değil Çin, Uygur çocuklarını asimile ediyor Cumhurbaşkanı Petro’dan eylem çağrısı Halkı sokağa döktü Somali'den Türkiye'ye kalbi şükran: Sarsılmaz kardeşlik bağları güçleniyor Suç örgütlerine eş zamanlı operasyon: 40 gözaltı
Dünya Haydut Trump amacına ulaştı Sözde demokrasiyi ver petrolü al
Dünya

Haydut Trump amacına ulaştı Sözde demokrasiyi ver petrolü al

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Haydut Trump amacına ulaştı Sözde demokrasiyi ver petrolü al

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'dan aldıkları 50 milyon varil petrolün Texas'ın Houston kentine doğru yola çıktığını bildirdi.

ABD Başkanı Trump, Venezuela'dan aldıkları 50 milyon varil petrolün yola çıktığını söyledi

Trump, Georgia eyaletinde bir programda yaptığı konuşmada, ekonomi gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Venezuela'ya petrol konusunda "çok yardımcı olduklarını" belirten Trump, "Onların çok fazla petrolü var, bizim de var ama onlara çok yardımcı oluyoruz. 50 milyon varil petrol aldık, şu anda çok büyük gemilerle Houston'a doğru çok güzel bir şekilde taşınıyor." ifadelerini kullandı.

Trump, bunun Venezuela için "harika" olacağına işaret ederek, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'in "mükemmel" iş çıkardığını ve iyi geçindiğini söyledi.

ABD'nin ülkeye hava saldırılarıyla eş zamanlı Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasının ardından yardımcısı Delcy Rodriguez, Meclis'te yemin ederek 5 Ocak'ta Geçici Devlet Başkanlığı görevini resmen üstlenmişti.

Olayın ardından ülkede bazı yasal değişimler yaşanmaya başlamış ve yabancı şirketlerin petrol endüstrisine katılımını kolaylaştırmayı amaçlayan "Organik Hidrokarbonlar Yasası Reformu Tasarısı" 30 Ocak'ta Ulusal Meclis'te oy birliğiyle kabul edilmişti.

Venezuela petrolünde devlet tekeli bitiyor! Reform tasarısına meclisten tam onay
Venezuela petrolünde devlet tekeli bitiyor! Reform tasarısına meclisten tam onay

Gündem

Venezuela petrolünde devlet tekeli bitiyor! Reform tasarısına meclisten tam onay

Venezuela'dan ezber bozan hamle! İşgal girişimi gölgesinde ABD'ye ilk LPG sevkiyatı yapıldı
Venezuela'dan ezber bozan hamle! İşgal girişimi gölgesinde ABD'ye ilk LPG sevkiyatı yapıldı

Gündem

Venezuela'dan ezber bozan hamle! İşgal girişimi gölgesinde ABD'ye ilk LPG sevkiyatı yapıldı

Maduro yıllarca engellemişti: Venezuela Petrolü İsrail’e akacak!
Maduro yıllarca engellemişti: Venezuela Petrolü İsrail’e akacak!

Dünya

Maduro yıllarca engellemişti: Venezuela Petrolü İsrail’e akacak!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23