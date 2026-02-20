  • İSTANBUL
Yapay zeka değil gerçek! Daha önce böyle evlilik teklifi görmediniz
Giriş Tarihi:

Yapay zeka değil gerçek! Daha önce böyle evlilik teklifi görmediniz

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde oto kurtarıcı Tolga Efe, kız arkadaşına mesleğine uygun sürpriz bir organizasyonla evlilik teklifinde bulundu.

1
#1
Foto -

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yaşayan Tolga Efe, müstakbel eşine oto kurtarıcıyla taşınan dev buketle evlilik teklifi yaptı. Uzun süredir evlilik planı yapan Efe, oto kurtarıcının taşıma platformuna demir iskelet yerleştirip tüller ve çiçeklerle süsleyerek büyük bir buket oluşturdu.

#2
Foto -

Buketin üzerine LED ışıklarla "Benimle evlenir misin?" yazısı yerleştirildi. Kız arkadaşının bulunduğu alana süslenen araçla gelen Efe'nin sürpriz teklifine genç kadın "Evet" yanıtını verdi.

#3
Foto -

O anlar arkadaşları tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

#4
Foto -

Evlilik teklifinin ardından çift, dev buketi taşıyan oto kurtarıcıyla ilçe merkezinde tur attı.

