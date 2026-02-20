Arazi Kavgası Kanlı Bitti: 3 Ölü, 2 Kardeşe Ağır Ceza

Trabzon’da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı iddia edilen olayda 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kardeş ağır cezalara çarptırıldı.

Trabzon’un Araklı ilçesine bağlı Haçovit Yaylası’nda 21 Ağustos 2024’te bir yayla evinde yangın çıktı. Yangın söndürüldüğünde evde bulunan Arif (67) ve Gülizar Altuntaş (61) çifti ile kuzenleri Kasım Altuntaş’ın (66) hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın, yanıcı madde dökülerek çıkarıldığı değerlendirildi.

Soruşturma kapsamında, hayatını kaybeden Arif Altuntaş’ın yeğeni Mehmet Altuntaş (27) ile kardeşi Atilla Altuntaş (17) gözaltına alındı ve tutuklandı. Haklarında, “canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme” ve “nitelikli hırsızlık” suçlamalarıyla Trabzon 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Mahkeme kararında:

• Mehmet Altuntaş, 3 kişiyi canavarca hisle öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ayrıca nitelikli hırsızlık suçundan 12 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası aldı.

• Atilla Altuntaş ise suç tarihinde 18 yaşından küçük olduğu için yaş indirimi uygulanarak iki ayrı suçtan toplam 27 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Duruşmada Mehmet Altuntaş pişman olduğunu söyledi; Atilla Altuntaş ise suçsuz olduğunu öne sürerek özgürlüğüne kavuşmak ve okuluna dönmek istediğini ifade etti.