Beyaz yapan pürüzsüz bir karışım: 15 dakikada cam gibi bir cilde hazır mısınız?
Beyaz yapan pürüzsüz bir karışım: 15 dakikada cam gibi bir cilde hazır mısınız?

Cildimizin yoğun hayat şartları yüzünden bakımsızlığını doğal yöntemlerle oluşturacağınız kürlerle ayağa kaldırabilirsiniz.

Beyaz yapan pürüzsüz bir karışım: 15 dakikada cam gibi bir cilde hazır mısınız?

Pürüzsüz, parlak ve eşitlenmiş bir cilt tonu herkesin hayali. Kimyasal içerikli ürünlere alternatif arayanlar için doğanın sunduğu mucizeler imdada yetişiyor. Mutfaktaki malzemelerle hazırlayabileceğiniz, düzenli kullanımda ciltteki koyu lekeleri açan ve anında aydınlık bir görünüm veren "cilt beyazlatıcı karışım" tarifini mercek altına aldık. İşte cam gibi bir cilt için öneriler…

Beyaz yapan pürüzsüz bir karışım: 15 dakikada cam gibi bir cilde hazır mısınız?

Hava kirliliği, güneşin zararlı etkileri ve yanlış beslenme alışkanlıkları zamanla cildin matlaşmasına ve yer yer kararmasına neden olabiliyor. Son dönemde sosyal medyada popüler hale gelen "Cam Cilt" (Glass Skin) akımıyla birlikte, doğal içerikli leke açıcı karışımlara olan ilgi de arttı. Peki, cildin alt tonunu açmak ve daha aydınlık bir görünüm kazanmak gerçekten mümkün mü?

Beyaz yapan pürüzsüz bir karışım: 15 dakikada cam gibi bir cilde hazır mısınız?

Uzmanlar, doğal asitler içeren malzemelerin doğru oranda kullanıldığında cildi ölü hücrelerden arındırarak tazelediğini belirtiyor. Biz de sizler için hem ekonomik hem de ev yapımı en etkili "cilt beyazlatan karışım" tarifini derledik. İşte porselen gibi bir cilt için cilt beyazlayan karışım tarifi...

Beyaz yapan pürüzsüz bir karışım: 15 dakikada cam gibi bir cilde hazır mısınız?

CİLT BEYAZLATAN KARIŞIM TARİFİ MALZEMELER 1 yemek kaşığı pirinç unu (Doğal beyazlatıcı özelliği ile bilinir) 1 tatlı kaşığı taze limon suyu (Doğal C vitamini ve leke açıcı asit içerir) 2 yemek kaşığı yoğurt (Laktik asit sayesinde cildi nazikçe soyar) Yarım çay kaşığı bal (Nemi hapseder ve cildi yatıştırır)

Beyaz yapan pürüzsüz bir karışım: 15 dakikada cam gibi bir cilde hazır mısınız?

Tüm malzemeleri pürüzsüz bir macun kıvamına gelene kadar temiz bir kapta karıştırın. Temizlenmiş yüzünüze, göz çevresi hariç dairesel hareketlerle sürün. Maskeyi cildinizde yaklaşık 15-20 dakika kadar, tamamen kurumayacak şekilde bekletin. Durulayın. Ilık suyla durularken cildinize hafifçe peeling yapın. İşlem sonrası cildinize uygun bir nemlendirici sürün.

Beyaz yapan pürüzsüz bir karışım: 15 dakikada cam gibi bir cilde hazır mısınız?

Doğal asit içeren karışımları uygulamadan önce mutlaka bileğinizin iç kısmında alerji testi yapın. Özellikle limon içeren maskelerden sonra cildinizi güneşten korumak için yüksek faktörlü güneş kremi kullanmayı ihmal etmeyin. Hassas ve tahriş olmuş ciltler için uygulama öncesi bir uzmana danışılması önerilir.

