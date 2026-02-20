  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem Siyonist azgınlıkta son perde: Meclis Başkan Yardımcısı Gazze'ye sızdı!
Gündem

Siyonist azgınlıkta son perde: Meclis Başkan Yardımcısı Gazze'ye sızdı!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
Siyonist azgınlıkta son perde: Meclis Başkan Yardımcısı Gazze'ye sızdı!

Filistinli mazlumların kanı üzerinden "Büyük İsrail" hayalleri kuran Siyonist çete, işgal ve talan girişimlerinde sınır tanımıyor. Aralarında işgalci İsrail Meclis Başkan Yardımcısı Limor Son Har-Melech’in de bulunduğu onlarca gözü dönmüş yerleşimci, Gazze Şeridi’ne sızarak yeni yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri kurma küstahlığında bulundu.

İsrail ordusu, aralarında İsrail Meclis Başkan Yardımcısının da bulunduğu onlarca İsraillinin Gazze Şeridi’ne sızdığını duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu kişilerin güvenlik çitini aşarak İsrail sınırından Gazze Şeridi’ne girdiği belirtildi.

Açıklamada, bu kişilerin ordu tarafından izlendikten sonra durdurulduğu, İsrail’e geri gönderilerek polise teslim edildiği aktarıldı.

İsrail devlet televizyonu KAN’da yer alan haberde, Gazze'ye sızanlar arasında aşırı sağcı İsrail Meclis Başkan Yardımcısı Limor Son Har-Melech ile sağcı Nahala Hareketi'nden onlarca aktivistin bulunduğu aktarıldı.

 

Haberde, söz konusu girişimin Filistin topraklarında yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri kurulması çağrısı amacı taşıdığı kaydedildi.

Aşırı sağcı “Yahudi Gücü” partisinden Har-Melech, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu.

Har-Melech, Nahala Hareketi ve onlarca kişiyle Gazze’ye girdiğini belirtti.

2005 yılında kurulan Nahala Hareketi, “Büyük İsrail” iddialarına dayanarak Batı Şeria’daki yerleşim faaliyetlerinin genişletilmesini savunuyor; siyasi çözüm arayışlarına ve Filistin halkının toprakları üzerindeki varlığına ise karşı çıkıyor.

