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Aktüel İDDMİB'den hedef pazarlara sanal çıkarma
Aktüel

İDDMİB'den hedef pazarlara sanal çıkarma

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Tahsin Öztiryaki: - "Dijital platformlar, sanal fuar ve konferanslar artık ticarete yön veriyor. Firmalarımıza 365 gün ürün sergilemelerine imkan tanıyacak web portal için çalışmalarımız devam diyor"

Yeniakit Publisher
2020-11-04 13:13:38 -
İDDMİB'den hedef pazarlara sanal çıkarma

İSTANBUL (AA) - İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB), pandemi sürecinde hız kesmeden devam ettiği yurt dışı faaliyetleri kapsamında 5-8 Ekim'de Hindistan'a, 12-15 Ekim'de de Pakistan'a metal sektörü genelinde iki sanal heyet düzenledi.

İDDMİB açıklamasına göre, ihracatı sürdürülebilir kılmak adına geliştirdiği farklı enstrümanları sırasıyla hayata geçiren Birlik, önce Hindistan'a, sonrasında da Pakistan'a sanal ticaret heyetleri düzenledi. 14 üye firma ile düzenlenen ticaret heyetleri, verimli bir ticari platformun oluşmasına büyük katkı sağladı. Toplamda 204 yabancı firma ile görüşmeler yapılarak 280'den fazla ikili görüşme gerçekleştirildi.


- "Dijital platformlar, sanal fuar ve konferanslar artık ticarete yön veriyor"


Açıklamada görüşlerine yer verilen İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki, şunları kaydetti:

"Dijital platformlar, sanal fuar ve konferanslar artık ticarete yön veriyor. Firmalarımıza 365 gün ürün sergilemelerine imkan tanıyacak web portal için çalışmalarımız devam diyor. 2020 yılının 10 ayında 7 sanal ticaret heyeti gerçekleştirdik. Firmalarımız, yerel firmalarla iletişim kurarak pazarı tanıdılar ve bilgi edindiler. Firmalarımızdan gelen olumlu geri bildirimler heyetin düzenlenmesinin isabetli olduğunu ortaya koyuyor. Her iki ülkede devam eden altyapı, kara yolu, havaalanı, terminal, liman gibi projelerde yer almak hedefimiz... Kasım ve Aralık 2020'de planlanan sektörel ve demir ve demir dışı metaller sektöründe yapacağımız sanal heyetler ile firmalarımıza pazar paylarını artırma kapsamında öncülük etmeye devam edeceğiz."


- Hindistan-Pakistan pazarı


Verilen bilgiye göre, Türkiye'nin Hindistan'a demir ve demir dışı metaller ihracatı 24 milyon dolar düzeyinde bulunurken, pazar payı yüzde 0,14 olarak belirlendi. Sektörün Pakistan'a ihracatı ise 10 milyar dolar olarak hesaplandı, pazar payı da yüzde 0,78 olarak kayıtlara geçti.

Hindistan ve Pakistan ile demir ve demir dışı metaller sektörü alt ürün gruplarında en fazla adi metallerden donanım, bakır tel, bakır örme halat, bakır yaprak şerit, alüminyum çubuk profil ve yaprak şerit, ayakkabı ve mobilya aksamları ticareti yapılıyor.

Sanal ticaret heyetleri ile Türkiye'nin bu ülkelere olan ihracatının artması hedefleniyor.


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