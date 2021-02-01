  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İddianameye girdi: PKK'nın gençlik yapılanmasına HDP maskesi!
Gündem

İddianameye girdi: PKK'nın gençlik yapılanmasına HDP maskesi!

Van'da terör soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamede, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasının, eylemlerine legal görünüm kazandırmak amacıyla "HDP Gençlik Meclisi" çatısı altında hareket ettiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-01 16:55:00 -
İddianameye girdi: PKK'nın gençlik yapılanmasına HDP maskesi!

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması içinde yer aldıkları gerekçesiyle 7'si tutuklu 20 sanık hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

Van 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanıkların "terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütünün propagandasını yapmak" suçlarından 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

İddianameye göre, terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına bağlı olarak faaliyet gösteren gençlik örgütlenmesinin, eylemlerine legal görünüm kazandırmak amacıyla "HDP Gençlik Meclisi" çatısı altında hareket etti.

"Örgütün talimatları HDP Gençlik Merkezlerinde yerine getirildi"

PKK'nın eylem çağrıları neticesinde birçok ilde şiddet eylemler gerçekleştirildi. Eylemlerin tamamında terör örgütünün sözde bayrakları ile örgüt elebaşının posterleri açıldı, terör örgütü ve elebaşı lehine sloganlar atıldı.

Örgütün eylem talimatları HDP Gençlik Merkezleri tarafından gecikmeksizin yerine getirildi. Yapılan incelemelerde, tüm eylemlerin terör örgütünün sürece göre değişen talimatları ile gerçekleştirildiği, eylemlerin tamamında terör örgütünün sözde bayrakları ile posterlerin açıldığı ve yasa dışı sloganların atıldığı görüldü.

"PKK'nın çağrıları talimat olarak algılandı"

HDP Gençlik Meclisi ile PKK/KCK silahlı terör örgütü arasında organik bir bağın bulunduğu tespiti yapıldı. Gençlik meclisinin örgütün güdümünde hareket ettiği, sözde yöneticileri tarafından yapılan çağrıların talimat olarak algılandığı belirtildi.

Terör örgütünün gençlik yapılanmasına bağlı şüphelilerin eylemlerine legal görünüm kazandırmak, 11 Haziran 2019'da kurulan HDP Gençlik Merkezi çatısı altında hareket etmek amacıyla Whatsapp grubu kurdukları, terör örgütü mensuplarına ait video ve fotoğraflar paylaştıkları bu sayede örgüt propagandası yaptıkları belirlendi.

İddianamede, şüphelilerin atılı suçlardan 15 yıla kadar cezalandırılmaları talep edildi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Savcıya uyarı notu bıraktı! Gözaltına alındı
Gündem

Savcıya uyarı notu bıraktı! Gözaltına alındı

Ordu'da Süleyman Uysal isimli kişi, yanlış yere park eden aracın camına uyarı notu bıraktı. Araç savcıya ait çıkınca Uysal gözaltına alındı...
‘Ne altın ne de dolar’ dedi ve 'fiyatları çıldırdı' diyerek duyurdu
Ekonomi

‘Ne altın ne de dolar’ dedi ve 'fiyatları çıldırdı' diyerek duyurdu

Koronavirüs pandemisi nedeniyle piyasalarda büyük belirsizlik sürerken gümüş fiyatları yükselişe geçti. Ekonomist Tunç Şatıroğlu'ndan konuya..
İstanbul Valiliği'nden iki ilçe için son dakika kararı! Yasaklandı...
Gündem

İstanbul Valiliği'nden iki ilçe için son dakika kararı! Yasaklandı...

İstanbul Valiliği'nden yapılan duyuruda, 1 ay boyunca Beşiktaş ve Sarıyer ilçelerinde, toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması yapılmas..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay