İddianameden rezillik fışkırdı! Bir yanda din istismarı, diğer yanda PKK propagandası ve İBB skandalı

Sözde alternatif vaazlar vererek halkın dini duygularını istismar eden ve terör örgütü PKK propagandası yapan Din Adamları Yardımlaşma Derneği (DİAYDER) üyesi 23 zanlı hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Soruşturmada ortaya çıkan bir detay ise büyük tepki topladı.

Hazırlanan 335 sayfalık iddianamede bazı PKK yandaşlarının DİAYDER'in referansıyla CHP'li Ekrem İmamoğlu idaresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işe başladığı belirtildi.

Terör propagandası yaptılar

Sözde din adamı 23 şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.

2013 yılında teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan aldığı talimatla Demokratik İslam Kongresi'ni gerçekleştiren ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın camilerine gitmeyin çağrısında bulunan DİAYDER'in üyelerinin İBB'ye "gassal" olarak alındığı ortaya çıktı.

İddianamede DİAYDER'in İBB tarafından referans olarak görüldüğü belirlendi.

İBB'ye gassal olarak giren bir dernek üyesi skandalı tek tek itiraf etti.

Maaşlarının bir kısmını DİAYDER'e yani dolaylı olarak terör örgütü PKK'ya gönderdiklerini söyleyen dernek üyesi, ayrıca yardıma muhtaç aileler için verilen İBB kartlarının da dağdaki PKK'lı teröristlerin ailelerine dağıtıldığını itiraf etti.

Skandalın detaylarını paylaştı

Skandalın detaylarını sosyal medya hesabından paylaşan TRT Haber muhabiri Hamza Çifçi, "PKK propagandası yapan Din Adamları Yardımlaşma Derneği üyeleri hakkında iddianame hazırlandı. Derneğin İBB’ye eleman yerleştirdiği tespit edildi. Bu elemanların maaşlarının bir kısmını derneğe verdiği ayrıca İBB’nin market kartlarını PKK’lıların ailelerine dağıttığı öğrenildi" ifadelerini kullandı.

İBB'nin CHP'ye geçmesinin ardından terör iltisaklı DİAYDER'in belediyeye sızdığını aktaran Çiftçi, "Dernek üyeleri derneğin referansıyla İBB’ye gassal olarak sokuldu. Bu gassallar da dolaylı yoldan PKK’yı destekliyordu. Çünkü maaşlarının 4’te 1’ini derneğe aktarıyordu" dedi.

Paylaşımında itirafçı olan bir dernek üyesinin sözlerine yer veren Çiftçi şöyle devam etti:

"Konuya ilişkin bir itiraf:

Benimle birlikte 6 kişi daha DİAYDER derneği öncülüğünde işe alındı. Belediyede ilk işe girdiğimizde birlikte işi girdiklerim maaşlarından bir kısmını DİAYDER’e vereceklerini söylüyorlardı ancak sonrasında para verip vermediklerini bilmiyorum."

Çiftçi paylaşımlarının devamında şunları kaydetti:

"Tek faaliyetleri maaşlarından para vermek de değildi. İBB tarafından dağıtılan yardım kartlarının da sorumluluğunu üstlenmişlerdi. Bu kartların PKK’nın değer ailesi olarak gördüğü yani terör örgütüne katılım sağlayan dağdaki teröristlerin ailelerine gönderildiği tespit edildi."

"Kuruldukları günden bugüne tek amaçları sözde Kürdistan’ın kurulmasıydı. 2013’te çalışmalarına farklı bir boyut daha getirdiler. PKK Terör Örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın talimatıyla ‘Demokratik İslam Kongresi’ adı altında alternatif bir dini yapılanma hedeflediler."

"PKK Elebaşı Öcalan, kendini ziyarete gelen BDP heyeti aracılığıyla mesaj gönderdi. Mesajlarında Diyaneti hedef aldı. Terör örgütünün sözde komiteleri de bildiri yayınlayarak ‘Diyanet’in camilerine gitmeyin’ dedi."

"Ayrıca kurulacak sözde Kürdistan Devletinin Diyanet İşleri Başkanlığını da bu derneğin yapmasını hedeflediler. Hatta sözde Diyanet İşleri Başkanını bile atadılar."

"Şimdi tüm bu faaliyetleri yürütenler, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi önünde hesap vereceği günü bekliyor."