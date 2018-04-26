İddialı konuşmuştu! İbrahimovic Dünya Kupası'nda yok

İsveç Futbol Federasyonu, ZlatanIbrahimovic'in Dünya Kupası'nda forma giymeyeceğini açıkladı.



''BENSİZ DÜNYA KUPASI,DÜNYA KUPASI SAYILMAZ!''



EURO 2016 sonrası Milli Takım’ı bıraktığını açıklayan Zlatan Ibrahimovic, İsveç’in Rusya vizesi almasının ardından Dünya Kupası’nda yer almak istediğini “Bensiz Dünya Kupası, Dünya Kupası sayılmaz” sözleriyle ifade etmişti. 36 yaşındaki yıldız golcünün bu sözlerine İsveç Teknik Direktörü Janne Andersson’dan cevap gelmiş, “Ibrahimovic Milli Takım’da olmak istemediğini açıkladığında bunu saygıyla karşıladım. Eğer takımı bıraktıysanız, geri dönmemelisiniz” diye konuşmuştu. Andersson, “Zlatan’ın söylediklerine saygı duyuyorum. Beni aramadı ama Dünya Kupası planlarımda yer almıyor” diyerek Ibrahimovic’e kapıları kapatmıştı.