Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İddialı konuşmuştu! İbrahimovic Dünya Kupası'nda yok

Geçtiğimiz günlerde Dünya Kupasında yer almak istediğinin açıklayan Zlatan'a kötü haber geldi. İsveç Futbol Federasyonu, Zlatan Ibrahimovic'in Dünya Kupası'nda forma giymeyeceğini açıkladı.i

26 Nisan 2018 Perşembe 16:32
İddialı konuşmuştu! İbrahimovic Dünya Kupası'nda yok

İsveç Futbol Federasyonu, ZlatanIbrahimovic'in Dünya Kupası'nda forma giymeyeceğini açıkladı.

''BENSİZ DÜNYA KUPASI,DÜNYA KUPASI SAYILMAZ!''

EURO 2016 sonrası Milli Takım’ı bıraktığını açıklayan Zlatan Ibrahimovic, İsveç’in Rusya vizesi almasının ardından Dünya Kupası’nda yer almak istediğini “Bensiz Dünya Kupası, Dünya Kupası sayılmaz” sözleriyle ifade etmişti. 36 yaşındaki yıldız golcünün bu sözlerine İsveç Teknik Direktörü Janne Andersson’dan cevap gelmiş, “Ibrahimovic Milli Takım’da olmak istemediğini açıkladığında bunu saygıyla karşıladım. Eğer takımı bıraktıysanız, geri dönmemelisiniz” diye konuşmuştu. Andersson, “Zlatan’ın söylediklerine saygı duyuyorum. Beni aramadı ama Dünya Kupası planlarımda yer almıyor” diyerek Ibrahimovic’e kapıları kapatmıştı. 

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 16:32
  1. ibrahimovic
  2. isveç
  3. Dünya Kupası

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Donald Trump'ın bakan adayı çekildi
    1. Donald Trump'ın bakan adayı çekildi
    2. Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok..
    3. Kıbrıs'tan Aziz Sancar'a ödül
    4. İstanbul Güngören'de seyir halindeki..
    5. AK Parti'de kritik karar! Erdoğan..
    6. Nefes alarak stresten uzaklaşmak mümkün
    7. İstanbul'da polise tekme attı,..
    8. Trabzonspor'a bir iyi bir kötü haber!
    9. Mustafa Destici: Seçimi ilk turda..
    10. İddialı konuşmuştu! İbrahimovic Dünya..
    11. İhale sonuçlandı.. 725 milyona satıldı
    12. Mete Kalkavan'ın kariyeri bitebilir!
    13. Akşener ve Karamollaoğlu görüşmesi..
    14. Kaçak petrol kuyusunda patlama.. Ölü..
    15. Mekan sahibinin cesedini parçalayıp..
    16. Türkiye batar diyen banka battı!
    17. Sivilce izlerinden kurtulmak mümkün mü?
    18. Türkiye'den AB'ye tokat gibi cevap
    19. Rusya: Amerika kırmızı çizgiyi aştı
    20. Kemal Kılıçdaroğlu, il başkanlarıyla..
    O kedicikle ilgili çarpıcı iddia! 'KADEM’e sızdı, Emine Erdoğan’a yanaşan...'
    O kedicikle ilgili çarpıcı iddia! 'KADEM’e sızdı, Emine Erdoğan’a yanaşan...'
    HDP Cumhurbaşkanı adayı belli oldu
    HDP Cumhurbaşkanı adayı belli oldu
    Abdullah Gül: Büyük bir memnuniyet duydum
    Abdullah Gül: Büyük bir memnuniyet duydum
    Muharrem İnce rest çekti: Ben de Erdoğan'a oy veririm
    Muharrem İnce rest çekti: Ben de Erdoğan'a oy veririm
    Saadet 4 ismi oyladı! İşte o isimler
    Saadet 4 ismi oyladı! İşte o isimler

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Sözcü çırpınmaya başladı! Abdullah Gül'ün adaylığını bakın neye benzettiler
    Sözcü çırpınmaya başladı! Abdullah Gül'ün adaylığını bakın neye benzettiler
    Abdullah Gül'ün seçim vaatleri belli oldu
    Abdullah Gül'ün seçim vaatleri belli oldu