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Dünya

İddiaların ardından dikkat çeken Ermenistan itirafı

Ermenistan'ın Azerbaycan’a saldırılarda Sırbistan yapımı silahlar kullandığı iddialarına ilişkin Sırbistan, Ermenistan’a silah sağladığını kısmen kabul ederek 'Erivan’a ambargo uygulanmıyor' açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-07-22 00:16:00 -
İddiaların ardından dikkat çeken Ermenistan itirafı

Ermenistan ordusunun Azerbaycan’a saldırılarda Sırbistan yapımı havan topları ve diğer silah kullandığı yönündeki haberlerin ardından Sırbistan Ticaret, Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Rasim Ljajic, ülkesinin Ermenistan’a silah sağladığını kısmen kabul ederek, “Erivan’a ambargo uygulanmıyor” dedi.

Ljajic, Nova.rc portalına açıklamasında, “Bu yıl, 2020’de, Ermenistan’a silah sevkiyatı özel bir şirket tarafından gerçekleştirilmişti. Devlet şirketleri bu sevkiyatta yer almamıştı. Hangi şirket olduğunu söyleyemem, ama genelde tüfek ve tabanca sağladığı biliniyor, söz konusu olan bir milyon eurodan küçük bir miktar, kargo mayıs veya haziranda teslim edilmişti” ifadelerini kullandı.

Ermenistan’a karşı silah ambargosunun uygulanmadığını belirten Ljajic, “Bu tür durumlarda alıcıya hayır demek zor” dedi.

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