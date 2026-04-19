İddialara cevap geldi! BDDK’dan kredi kartı limit düzenlemesine son nokta
Bazı basın yayın organlarından yeni alınan kararla kredi kartı limitlerinin değişti iddiaları üzerine açıklama yapan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kredi kartı limitlerine ilişkin düzenlemeler çerçevesinde çalışmaların devam ettiğini ancak alınmış yeni bir kararın bulunmadığı duyuruldu.
BDDK'den yapılan açıklamada, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 29 Ocak 2026 tarihli ve 11367 sayılı Kararı kapsamında, kredi kartı limitlerine ilişkin düzenlemeler çerçevesinde bankalar ve ilgili kamu kurumlarıyla işbirliği içerisinde yürütülen teknik ve idari çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, mevcut durumda söz konusu düzenlemelere yönelik alınmış yeni bir kararın bulunmadığı ifade edildi.