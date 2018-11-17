0553 313 94 23

İddialara ABD'den flaş cevap: Kaşıkçı'nın ölüm emrini kimin verdiği belli değil

ABD Dışişleri Bakanlığından Kaşıkçı cinayetiyle ilgili bir açıklama geldi.

17 Kasım 2018 Cumartesi 23:51

ABD Dışişleri Bakanlığı Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili Washington Post Gazetesinin dile getirdiği "Emri Selman verdi" iddiasına cevap verdi.

Bakanlıktan "Cinayetten kimin sorumlu olduğu konusunda kesin bir sonuca ulaşmadık" açıklaması geldi.

"CIA'ya göre azmettiren prens" denildi

ABD Merkezi Haberalma Teşkilatının, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın verdiği sonucuna ulaştığı iddia edilmişti.

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 23:51
  1. İstanbul
  2. ABD: Kaşıkçı'nın ölüm emrini kimin verdiği belli değil
  3. suudi arabistan
  4. türkiye
  5. gazeteci
  6. cemal kaşıkçı
  7. Jamal Ahmid H. Khashoggi
  8. konsolosluk
  9. abd
  10. amerika
  11. cia
  12. cıa
  13. wall street journal
  14. en son haber

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erman Toroğlu: Türkiye yenilsin, Lucescu gitsin diyen çok adam var
    1. Erman Toroğlu: Türkiye yenilsin,..
    2. Selo'nun hapiste canı çok sıkıldı,..
    3. Yüz binlerce insan sokağa döküldü,..
    4. Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD ziyareti..
    5. Çavuşoğlu'ndan 'Pompeo' açıklaması:..
    6. Ruhunu secdede teslim etti
    7. Lucescu: Oyuncularım kendi..
    8. İddialara ABD'den flaş cevap:..
    9. Trafikte dehşet saçan magandalar..
    10. 'Türk üniversiteleri neden dünyada ilk..
    11. Gözaltına alınan muhtar tutuklandı!
    12. SMA hastası Hatice Özkan'ın ilaç..
    13. 1 yıldır aranıyordu...Kaybolan..
    14. CHP'li Oğuz Kaan Salıcı, koltuk..
    15. 39,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 1..
    16. Ekipler zamanla yarıştılar: Ölümden..
    17. Ülkemizin ilk millet bahçeleri..
    18. İlk defa Ankara Esenboğa'da kullanılacak
    19. Çankırı merkezli 8 ilde FETÖ..
    20. Milli Takım üzdü!
    Öldürdükten sonra iğne yaptılar, çünkü... Kan donduran ayrıntı
    Öldürdükten sonra iğne yaptılar, çünkü... Kan donduran ayrıntı
    Seçim yaklaştıkça bol keseden sallamaya başladılar... İyi Parti: AK Parti oralarda kaybedecek
    Seçim yaklaştıkça bol keseden sallamaya başladılar... İyi Parti: AK Parti oralarda kaybedecek
    Unutulan gazi, çöpten kağıt toplayarak evini geçindirmeye çalışıyor!
    Unutulan gazi, çöpten kağıt toplayarak evini geçindirmeye çalışıyor!
    Süleyman Seba'nın MİT'teki görevi ortaya çıktı
    Süleyman Seba'nın MİT'teki görevi ortaya çıktı
    ABD 'hayır' dedi! "Savaşla geri alacağız"
    ABD 'hayır' dedi! "Savaşla geri alacağız"

    Günün Karikatürü

    17 Kasım 2018
    Yerel seçim için son anket sonuçları açıklandı
    Yerel seçim için son anket sonuçları açıklandı
    Hamas: Elimizde İsrailli komutanın öldürülme görüntüleri var
    Hamas: Elimizde İsrailli komutanın öldürülme görüntüleri var