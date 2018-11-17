İddialara ABD'den flaş cevap: Kaşıkçı'nın ölüm emrini kimin verdiği belli değil
ABD Dışişleri Bakanlığından Kaşıkçı cinayetiyle ilgili bir açıklama geldi.17 Kasım 2018 Cumartesi 23:51
ABD Dışişleri Bakanlığı Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili Washington Post Gazetesinin dile getirdiği "Emri Selman verdi" iddiasına cevap verdi.
Bakanlıktan "Cinayetten kimin sorumlu olduğu konusunda kesin bir sonuca ulaşmadık" açıklaması geldi.
"CIA'ya göre azmettiren prens" denildi
ABD Merkezi Haberalma Teşkilatının, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın verdiği sonucuna ulaştığı iddia edilmişti.
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