İddialar, Engin Altan Düzyatan'ın hayranlarını isyan ettirdi

TRT 1 ekranlarında 5 sezon boyunca fırtınalar estiren Diriliş Ertuğrul dizisinde Engin Altan Düzyatan'ın seyirci tarafından çok sevilince dizinin devamı niteliğindeki Kuruluş Osman dizisinde yer alması da heyecanla bekleniyordu.

Kuruluş Osman izleyenleri ve Diriliş Ertuğrul hayranları, sosyal medyayı birbirine kattı ve Engin Altan Düzyatan'ın Kuruluş Osman'da yer almasını istediklerini her defasında dile getirdi. Fakat ikilinin bir arada bir projede yer almak istemediği Kuruluş Osman dizisinin en başında söylentiler arasındaydı.

Son olarak ise, yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği Kuruluş Osman dizisine Ertuğrul Gazi'nin geri döneceği hatta bu rolü Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ediz Hun'un canlandıracağı konuşuluyordu ki şimdilerde bir başka isim konuşulmaya başlandı.

Kuruluş Osman dizisinde Ertuğrul Gazi'nin yaşlanmış halini usta Yeşilçam'ın jönlerinden oyuncu Tamer Yiğit canlandıracak. Ve iddiaya göre imza aşamasına gelindi.

Kuruluş Osman'da Engin Altan Düzyatan yerine Yeşilçam oyuncularının Ertuğrul Gazi karakterini oynayacağı iddiaları dolandıkça Düzyatan'ın hayranları isyan etti.

Öte yandan Burak Özçivit, Aslıhan Karalar, Burak Çelik, Alican Albayrak, Emel Dede ve Ragıp Savaş'ın yer aldığı, yönetmen koltuğunda Metin Günay'ın oturduğu Kuruluş Osman'ın çekimlerine ise Ağustos ayında başlanacak.

Ayrıca Engin Altan Düzyatan konu hakkında son olarak şunları söylemişti:

''Daha önceden planladığımız bir şey yok. O yüzden de şu anda tekrar oraya girdiğimde yaşım gerçekten çok yaşlı olmak zorunda. Bir aktör olarak bunu ne kadar uzun soluklu oynamak isterim, açıkçası bir karar verilemiyor. Bir şey yapamıyoruz. Çok da net konuşmadık hiçbir zaman. O yüzden şimdi öyle bir tasarrufum yok."