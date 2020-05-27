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Ekonomi

“İddialar çelişiyor önemli olan bakımdır”

Klimaların coronavirüsü yaydığı iddiaları kullanım örnekleriyle çeliştiğini vurgulayan Daikin Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Hasan Önder, “Önümüzde Çin, Singapur ve Japonya örnekleri var.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 11:40:00 -
“İddialar çelişiyor önemli olan bakımdır”

Virüsü yenen ülkeler hiçbir şekilde klima kullanımından vazgeçmedi, AVM’ler dahi açık kaldı. Vaka sayısının buralarda azalması en azından klimalar üzerinden yayılmadığının bir göstergesidir” dedi. Bayram arefesinde marketlerdeki yoğunluğu hatırlatan Önder, “Eğer klimadan yayılma durumu olsaydı şu an vaka sayısı 10’a 20’ye katlanırdı” değerlendirmesinde bulundu. “Klimada önemli olan bakımın yapılmasıdır” diyen Önder, “Aksi takdirde her zaman için virüs ve bakteri yayıp farklı hastalıklara neden olabilir. AVM’ler, hastaneler, eczaneler, marketler ve fırınlar için her tarafta klima varsa muhakkak bakımı yapılmalıdır” uyarısında bulundu.

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