İddialar ayyuka çıktı: Almanya'daki darbe girişiminde Putin'in mi parmağı var?

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın söz konusu olayla bir ilgisinin bulunmadığını vurgularken, "Bunlar Almanya'nın iç sorunları. Rusya'nın olaya dahli konusunda herhangi bir spekülasyon olamayacağını zaten kendileri de ifade ettiler. Biz de olayı basından öğrendik, bu konuda söyleyecek bir şeyimiz yok" ifadesini kullandı.

GÖZALTINA ALINANLARDAN BİR TANESİ RUS VATANDAŞI

Almanya'da bugün sabah saatlerinde ülke genelinde yapılan baskınlarda terör örgütü üyesi olmak ve darbe planlamak suçuyla biri Rusya vatandaşı 25 kişi gözaltına alınmıştı. Rusya'nın Berlin Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, Rusya vatandaşının gözaltına alınmasına ilişkin, kendilerine resmi kanallardan bilgi verilmediği bildirilmişti.

ARALARINDA ESKİ ASKERLER DE VAR

Öte yandan birçok eyalette aşısı sağcı Reich Yurttaşlar Hareketi'ne yönelik yapılan baskınlarda 52 kişi hakkında "Terör örgütü üyesi veya destekçisi olma" suçlamasıyla gözaltı kararı verildiği belirtildi. Yakalanan 25 kişinin arasında ise eski askerlerin de yer aldığı kaydedildi. Gözaltına alınanların Alman Federal Meclisine baskın yaparak darbe planladıkları iddia edildi.

"SİLAHLI SALDIRI PLANLANDIĞINA DAİR BİR ŞÜPHE VAR"

Alman Federal Adalet Bakanı Marco Buschmann, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bu sabahtan beri büyük bir terörle mücadele operasyonu düzenlendiğini belirterek, federal savcının bir terör ağını soruşturduğunu ifade etti. Buschmann, "Anayasal kurumlara silahlı bir saldırı planlandığına dair bir şüphe var." ifadesini kullandı.