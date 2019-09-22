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İddialar ABD’de kulisleri karıştırdı! Endişelenen Trump'tan o ülkenin liderine telefon

ABD’de Başkan Donald Trump’ın, 2020 seçimlerinde rakibi olması muhtemel Demokrat Partili Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden’ın Ukrayna’daki işleriyle ilgili soruşturma açması yolunda Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelensky’e baskı yaptığı iddiaları gündemi sarstı.

22 Eylül 2019 Pazar 11:23
İddialar ABD’de kulisleri karıştırdı! Endişelenen Trump'tan o ülkenin liderine telefon

ABD, Başkan Trump’ın Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelensky ile yaptığı telefon görüşmesinde 2020 seçimlerinde rakibi olması muhtemel Demokrat Partili Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden’ın Ukrayna’daki işleriyle ilgili soruşturma açması yolunda baskı yaptığı iddialarıyla çalkalanıyor.

İhbarla başladı

12 Ağustos’ta ABD istihbaratında çalıştığı belirtilen ancak kimliği açıklanmayan bir muhbir, istihbarat kurumları baş denetçisi Michael Atkinson’a şikayette bulundu. Şikayeti güvenilir bulan denetçi bunu Ulusal İstihbarat Direktörü Josepp Maguire’ye yolladı.

Şikayetin ne olduğu açıklanmazken Amerikan Washington Post gazetesi, Trump’ın yabancı bir devlet lideriyle yaptığı telefon görüşmesinde yerine getirmeyi vaad ettiği bir söz olduğunu öne sürdü.ABD medyası daha sonra bunun 25 Temmuz’da Trump’ın Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelensky ile yaptığı telefon görüşmesiyle ilgili olduğunu öne sürdü.

Sekiz kez söyledi

Wall Street Journal (WSJ) gazetesine göre Trump, Ukrayna doğalgaz şirketi Burisma Holding’in yönetim kurulunda yer alan rakibinin oğlu Hunter Biden ile ilgili soruşturma açılmasını talep etti. WSJ, görüşme sırasında Trump’ın Zelensky’ye sekiz kez konuyu aktardığını yazdı. Görüşmede ABD’nin askıda tuttuğu Ukrayna’ya yönelik 250 milyon dolarlık askeri yardımın ise gündeme gelmediği belirtildi. Temsilciler Meclisi’nde yer alan üç komite, görüşmenin yazılı dökümünün açıklanmasını isterken Trump’ın yeniden seçilme ihtimalini arttırmak için Ukrayna’ya uygunsuz bir şekilde baskı yaptığını öne sürdü.

‘Uygunsuz bir durum yok’

Trump ise Zelensky ile yaptığı telefon görüşmesinde uygunsuz bir durumun olmadığı görüşünde. Dün Twitter’dan yanlış bir şey yapmadığını yazan Trump, ‘Fake News’ dediği basını Joe Biden’ı korumaya çalışmakla suçladı.

Trump’ın avukatı Giuliani de Twitter’dan “Bir başkan, yolsuzluklarıyla bilinen bir ülkeye cumhurbaşkanı seçilmiş bir kişiye ABD’yi de etkileyen yolsuzluklara daha iyi bakmasını söylüyor” diyerek Trump’a destek verdi.

Öte yandan Joe Biden, “(Trump) Bunu yapıyor çünkü onu yeneceğimi biliyor. Beni karalamak için başkanlığın gücünü kötüye kullanıyor” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 22 Eylül 2019 Pazar 11:23
  1. ABD
  2. Donald Trump
  3. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelensky
  4. Demokrat Partili Joe Biden
  5. Hunter Biden
  6. ABD istihbaratı
  7. Amerikan Washington Post gazetesi
  8. Ulusal İstihbarat Direktörü Josepp Maguire
  9. Wall Street Journal (WSJ) gazetesi
  10. Twitter
  11. Burisma Holding

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