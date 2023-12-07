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Medya İddia Türkiye gündemine bomba gibi düştü! Fatih Portakal'dan CHP'ye rest: O olursa oy yok!
Medya

İddia Türkiye gündemine bomba gibi düştü! Fatih Portakal'dan CHP'ye rest: O olursa oy yok!

Yeniakit Publisher
2023-12-07 22:06:00 -
İddia Türkiye gündemine bomba gibi düştü! Fatih Portakal'dan CHP'ye rest: O olursa oy yok!

CHP'nin Muharrem İnce'ye İzmir'de adaylık için teklif götürdüğü iddiasına ilişkin konuşan Fatih Portakal, "CHP Muharrem İnce'yi İzmir'den aday gösterirse oy vermem." dedi.

CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz, CHP'nin Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olması için teklif götürdüğünü iddia etti.

Saymaz, İnce'nin iddiaları doğruladığını söyleyip, "Ben muhalefetin elindeki kalelerin AK Parti’nin eline gitmesini istemem. Buna gönlüm razı olmaz. Bu bakımdan iş birliği önerisine açığım." dediğini aktardı.

Fatih Portakal: Muharrem İnce'ye güvenmiyorum!

Gelişmeleri Sözcü TV canlı yayınında değerlendiren bir başka CHP yandaşı sunucu Fatih Portakal, İzmir seçmeni olarak bahse konu iddiaların gerçekleşmesi durumunda CHP'ye oy vermeyeceğini söyledi.

Portakal, "Muharrem Bey, olmayan şeyleri söyleyen bir insan, kendisine güvenmiyorum" dedi.

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