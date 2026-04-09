İDDEF’ten Uluslararası Eğitim Vizyonu: 30 Ülkeden Âlimler İstanbul’da Buluştu

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), yurt dışında sürdürdüğü eğitim faaliyetleri kapsamında önemli bir uluslararası buluşmaya ev sahipliği yaptı. 30’u aşkın ülkeden İslami ilimler alanında görev yapan hocalar ve kanaat önderleri, 5–10 Nisan 2026 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen “Uluslararası İlmi İstişare Buluşması”nda bir araya geldi.

“Sahih İslami Eğitimin Önemi ve İDDEF’in Eğitimde Gelecek Vizyonu” temasıyla gerçekleştirilen buluşmada, farklı coğrafyalarda yürütülen eğitim faaliyetleri kapsamlı şekilde ele alınırken, ümmetin geleceğine yönelik ortak bir eğitim perspektifi ortaya konuldu.

Program sonunda hazırlanan sonuç raporu ise 8 Nisan 2026 Çarşamba günü saat 14.00’te İstanbul Fatih’te bulunan Neslişah Sultan Kültür Merkezi’nde kamuoyuyla paylaşıldı.

“Bu Buluşma, Ümmetin Geleceğine Dair Ortak Bir Sorumluluktur”

Programın açılışında konuşan İDDEF Genel Başkanı Mehmet Turan, yapılan buluşmanın sadece bir toplantı olmadığını vurgulayarak, “Bugün burada yalnızca bir toplantı gerçekleştirmiyoruz. Aynı zamanda ümmetin geleceğine dair ortak bir sorumluluğu paylaşmak, tecrübelerimizi birleştirmek ve İslami eğitimin yarınlarını birlikte inşa etmek üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz” dedi.

İDDEF’in kurulduğu günden bu yana eğitimi ümmetin ihyası ve inşasının temel unsuru olarak gördüğünü ifade eden Turan, dünyanın farklı bölgelerinde yürütülen çalışmalarla ilmin ve hikmetin yayılmasına katkı sunmayı hedeflediklerini belirtti.

Konuşmasında Gazze başta olmak üzere ümmet coğrafyasında yaşanan zorluklara da dikkat çeken Mehmet Turan, bu süreçlerin güçlü ve bilinçli nesiller yetiştirmenin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti.

Uluslararası Eğitim İçin Ortak Yol Haritası Belirlendi

Üç gün süren istişareler kapsamında, katılımcılar sahada karşılaşılan meseleleri değerlendirdi, tecrübelerini paylaştı ve eğitim faaliyetlerini daha ileriye taşıyacak ortak bir yol haritası üzerinde mutabakata vardı.

Toplantılar neticesinde hazırlanan sonuç bildirgesiyle İDDEF’in eğitim alanındaki temel ilkeleri ve gelecek vizyonu kamuoyuyla paylaşıldı.

Bildirgede, sahih İslami eğitimin Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat çizgisinde, ehil kadrolar tarafından ve usulüne uygun şekilde sürdürülmesinin temel öncelik olduğu vurgulandı. Eğitimin yalnızca bireysel değil, toplumsal kalkınmanın da en güçlü aracı olduğu ifade edilirken, faaliyetlerin 56 ülkede ortak istişare modeliyle sürdürüleceği belirtildi.

Her Bölgeye Yerel ve Kalıcı Eğitim Modeli

Sonuç bildirgesinde, her bölgede yerel âlimler ve kanaat önderleriyle birlikte hareket edilerek kalıcı ve yerel ihtiyaçlara uygun eğitim modellerinin geliştirileceği ifade edildi. Uzun vadeli hedefler arasında, en küçük yerleşim birimlerine kadar her bölgede en az bir erkek ve bir kız medresesi açılması yer aldı.

İDDEF’in faaliyetlerini yardım odaklı değil, ortaklık anlayışıyla yürüttüğüne dikkat çekilen bildirgede, eğitim çalışmalarının en az 50 yıllık stratejik bir vizyonla planlandığı belirtildi.

Eğitim, Kriz Dönemlerinde de Öncelik Olacak

Bildirgede ayrıca, savaş, doğal afet ve kriz dönemlerinde eğitim faaliyetlerinin kesintiye uğramaması için hızlı ve koordineli müdahale mekanizmalarının oluşturulacağı ifade edildi. Özellikle Gazze’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekilerek, eğitimin kriz anlarında dahi ümmetin direncini ayakta tutan en önemli unsur olduğu vurgulandı.

Eğitim faaliyetlerinin barınma, gıda ve sağlık gibi sosyal destek unsurlarıyla birlikte ele alınacağı, böylece bütüncül bir kalkınma modelinin hayata geçirileceği belirtildi.

“Eğitimle Uluslararası İyilik Hedefleniyor”

İDDEF’in sonuç bildirgesinde, eğitim merkezli çalışmalarla dünyanın farklı bölgelerinde ilim, ahlak ve insani kalkınmanın yaygınlaştırılmasının hedeflendiği ifade edildi.

Açıklamada, “İnsana yapılacak en büyük hizmet, onun dinine ve maneviyatına hizmet etmektir” anlayışı doğrultusunda hareket edildiği vurgulanarak, alınan kararların sahada eksiksiz şekilde uygulanacağı belirtildi.

İDDEF yetkilileri, bu buluşmanın bir başlangıç olduğunu ve uluslararası istişare toplantılarının düzenli aralıklarla devam edeceğini ifade etti.