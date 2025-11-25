İDDEF’ten Sudanlı Mağdur Ailelere Acil Gıda ve İnsani Yardım Desteği

Süregelen çatışmaların neden olduğu ağır insani krizin etkisi altındaki Sudan için İDDEF tarafından başlatılan “Sudan Acil Yardım” kampanyası kapsamında hazırlanan gıda kolileri, temiz su, hijyen ürünleri ve çeşitli ilk yardım malzemeleri bölgeye ulaştırılarak ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Özellikle El Faşir ve çevresinde yoğunlaşan çatışmalar, siviller üzerinde yıkıcı etkilere yol açmaya devam ediyor. Binlerce kişinin yaşamını yitirdiği bölgede milyonlarca insan açlık, susuzluk ve salgın hastalıklarla mücadele ediyor. Yaklaşık 260 bin kişinin yaşadığı bu bölgede, nüfusun yarısından fazlasını çocuklar oluştururken, en az 6 bin çocuğun akut yetersiz beslenme riski altında olduğu ifade ediliyor.

Bu kritik süreçte harekete geçen İDDEF, hayırseverlerin desteğiyle hazırladığı gıda paketleri, temiz su, hijyen malzemeleri ve acil yardım ürünlerini Sudan’a ulaştırarak bölgedeki sivillere umut oldu. Bölgede sıcak yemek dağıtımı da sürdürülürken, çatışmalardan etkilenen alanlara yönelik yardım çalışmalarının ihtiyaçlar doğrultusunda kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

İDDEF’ten yapılan açıklamada, Sudan halkının içinde bulunduğu zor şartlara dikkat çekilerek, şu çağrıda bulunuldu:

“Sudan’da süren çatışmalar, en çok kadınları, çocukları ve yaşlıları etkiliyor. Bölgede açlık, susuzluk ve hastalık riski her geçen gün artıyor. Hayırseverlerimizin desteğiyle sahadaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Daha fazla aileye ulaşabilmek için kardeşlerimizin desteğine ihtiyaç duyuyoruz.”

Yardım kampanyasına destek olmak isteyenler, www.iddef.org adresinden online bağış yapabilir, 0212 621 00 65 numaralı çağrı merkezini arayarak detaylı bilgi alıp bağışta bulunabilir. Ayrıca bağışçılar, İDDEF’in hesap numaralarına “Sudan Acil Yardım” açıklaması yazarak FAST/EFT/havale yoluyla ya da Türkiye genelindeki temsilcilikler aracılığıyla da kampanyaya katkı sağlayabilirler.