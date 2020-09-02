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Aktüel İDDEF'ten, Lübnan'da 1000 aileye gıda ve hijyen paketi desteği
Aktüel

İDDEF'ten, Lübnan'da 1000 aileye gıda ve hijyen paketi desteği

Yeniakit Publisher
2020-09-02 10:31:41 -
İDDEF'ten, Lübnan'da 1000 aileye gıda ve hijyen paketi desteği

İSTANBUL (AA) - İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), "Lübnan'a Acil Yardım" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında, evleri zarar gören ailelere gıda ve hijyen paketi yardımında bulundu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, İDDEF, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlama sonrası insani yardım faaliyetlerine destek olmak, zor durumdaki Lübnanlıların yaralarını sarmak ve acil ihtiyaçlarını gidermek için çalışma başlattı.

Bu kapsamda ilk etapta 1000 aileye gıda ve hijyen paketi dağıtıldı. Hayırseverler, Lübnan'daki felaketten olumsuz etkilenenler için 100 TL gıda paketi, 50 TL hijyen paketi yardımında bulunarak destek olabilecek.

Hayırseverler gıda ve hijyen paketi bağışı için "www.iddef.org" internet sitesi üzerinden veya "0212 621 00 65" numaralı telefon numarasından bilgi alabiliyor.

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